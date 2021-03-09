Сovid-19 от вакцин заразиться невозможно. Минздрав развенчивает фейки

От вакцины заразиться Covid-19 невозможно. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения опровергло очередной фейк об опасности вакцинации от Covid-19.

"Невозможно заразиться COVID-19 от вакцин, поскольку ни одна из них не содержит живого вируса, способного вызвать болезнь", — говорится в сообщении в соцсетях.

В ведомстве напоминают, что вакцинация является самым эффективным элементом для преодоления пандемии.

Вакцины "учат" иммунную систему человека распознавать и бороться с коронавирусом. Иногда этот процесс может вызвать такие симптомы, как лихорадка. Однако это является признаком того, что организм создает защиту от вируса.

"Если вскоре после вакцинации вы все же получили положительный тест на Covid-19, то возможно, что на момент прививки уже были инфицированы, но не знали об этом", — объясняют в МОЗ.

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С начала кампании вакцинации по одной дозе вакцины в Украине получили 17 947 человек.