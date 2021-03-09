Коронавирус в Украине: какова ситуация в областях после затяжных выходных

За последние сутки в Украине обнаружили 3261 нового больного коронавирусом. Из них детей - 160, медработников - 54.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой - 460, Ивано-Франковской - 433, Черновицкой - 409, Львовской - 351 - областях и в Киеве - 201.
Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 410 061 украинец. Такие данные по состоянию на утро 9 марта сообщает Минздрав.
Умерли 27 204 пациентов, из них 76 за последние сутки. Выздоровели - 1 199 229, за последние сутки 975.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
город Киев - 201 случай;
Винницкая область - 460 случаев;
Волынская область - 62 случая;
Днепропетровская область - 151 случай;
Донецкая область - 23 случая;
Житомирская область - 71 случай;
Закарпатская область - 195 случаев;
Запорожская область - 13 случаев;
Ивано-Франковская область - 433 случая;
Киевская область - 162 случая;
Кировоградская область - 5 случаев;
Луганская область - 14 случаев;
Львовская область - 351 случай;
Николаевская область - 151 случай;
Одесская область - 63 случая;
Полтавская область - 7 случаев;
Ровенская область - 53 случая;
Сумская область - 69 случаев;
Тернопольская область - 97 случаев;
Харьковская область - 196 случаев;
Херсонская область - 2 случая;
Хмельницкая область - 8 случаев;
Черкасская область - 28 случаев;
Черновицкая область - 409 случаев;
Черниговская область - 37 случаев.
17 февраля Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года и установил его адаптивную модель с 4 уровнями эпидемической опасности распространения Covid-19. Для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины будет продлен режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля и установлен в целом в стране или на территории отдельных регионов зеленый, желтый, оранжевый или красный уровни эпидемической опасности. В красной зоне находятся 4 области: Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская.
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