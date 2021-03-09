Коронавирус в Украине: какова ситуация в областях после затяжных выходных

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,4 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 3261 нового больного коронавирусом. Из них детей - 160, медработников - 54.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой - 460, Ивано-Франковской - 433, Черновицкой - 409, Львовской - 351 - областях и в Киеве - 201.

Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 410 061 украинец. Такие данные по состоянию на утро 9 марта сообщает Минздрав.

Умерли 27 204 пациентов, из них 76 за последние сутки. Выздоровели - 1 199 229, за последние сутки 975.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сovid-19 от вакцин заразиться невозможно. Минздрав развенчивает фейки

Количество заболеваний в областях за сутки:

город Киев - 201 случай;

Винницкая область - 460 случаев;

Волынская область - 62 случая;

Днепропетровская область - 151 случай;

Донецкая область - 23 случая;

Житомирская область - 71 случай;

Закарпатская область - 195 случаев;

Запорожская область - 13 случаев;

Ивано-Франковская область - 433 случая;

Киевская область - 162 случая;

Кировоградская область - 5 случаев;

Луганская область - 14 случаев;

Львовская область - 351 случай;

Николаевская область - 151 случай;

Одесская область - 63 случая;

Полтавская область - 7 случаев;

Ровенская область - 53 случая;

Сумская область - 69 случаев;

Тернопольская область - 97 случаев;

Харьковская область - 196 случаев;

Херсонская область - 2 случая;

Хмельницкая область - 8 случаев;

Черкасская область - 28 случаев;

Черновицкая область - 409 случаев;

Черниговская область - 37 случаев.

17 февраля Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года и установил его адаптивную модель с 4 уровнями эпидемической опасности распространения Covid-19. Для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины будет продлен режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля и установлен в целом в стране или на территории отдельных регионов зеленый, желтый, оранжевый или красный уровни эпидемической опасности. В красной зоне находятся 4 области: Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская.