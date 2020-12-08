Covid-19: каково реальное количество инфицированных в Украине

Нужно учитывать возможность выполнения ПЦР всем желающим, возможность лабораторий и возможность украинцев делать тесты за деньги. Фото: pixabay.com

Чтобы понять, какова реальная статистика инфицированных Covid-19 в Украине, следует умножить официальное количество на 5. Это объясняется тем, что не все больные сдают ПЦР-тест.

Так считает главврач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий, передает ТСН.ua.

"Думаю, в среднем, можно умножать на 4 или 5. Если у нас официально была 1 тыс. случаев за сутки, умножаем эту цифру на 5, потому что не все сделали ПЦР-тест, и имеем 5 тыс. А теперь представьте, что у нас не тысяча человек, а 14 тыс., как официально сейчас есть. Умножаем эту цифру на 5, это будет 60 тыс. людей. Должны понимать, что это в несколько раз большая цифра. Нужно учитывать возможность выполнения ПЦР всем желающим, возможность лабораторий и возможность украинцев делать тесты за средства, ведь это бьет по бюджету. Многие физически не могут заплатить 800 или 1 тыс. грн за тест", - сказал он.

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Прививка от коронавируса вакциной не гарантирует абсолютной защиты от болезни. После вакцинации снижается вероятность заражения и протекания болезни в тяжелой форме.