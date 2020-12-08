Большинство людей до сих пор чувствительны к Covid-19 - ВОЗ

Большинство людей все еще остаются восприимчивыми к коронавирусу.
И это все несмотря на десятки миллионов жителей планеты, которые уже переболели и получили иммунитет от болезни, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус.
"Несмотря на свои ограничения, результаты исследований достаточно последовательны: они говорят нам, что большинство населения мира остается восприимчивой к заражению вирусом Covid-19", - сообщил глава ВОЗ.
В организации продолжают исследовать насколько сильно иммунитеты, у тех, кто уже переболел, отличаются в разных странах и сколько они длятся.
Гебреесус посоветовал странам вакцинировать в первую очередь людей, которые в этом больше всего нуждаются.
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Напомним, ВОЗ планирует провести эксперимент с заражением здоровых людей вирусом Covid-19 для исследования эффективности вакцин от коронавируса.
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