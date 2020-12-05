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суббота, 05 декабря 2020 17:27

Врач рассказал об эффективности вакцины от коронавируса

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Врач рассказал об эффективности вакцины от коронавируса
Врач Тарас Жиравецкий рассказал, когда ожидать результаты вакцинации от коронавируса. Фото: pexels.com

Прививка от коронавируса вакциной не гарантирует абсолютной защиты от болезни. После вакцинации снижается вероятность заражения COVID-19 и протекания болезни в тяжелой форме.

Так считает главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий. Рассказал об этом в интервью ТСН.ua.

По его словам, сейчас точно неизвестно, будет ли вакцина спасать от заражения коронавируса. Но точно уменьшится нагрузка на больницы из-за большего количества легких форм. Первые результаты вакцинации можно будет видеть только через пол года после того, как начнется процесс прививок.

"Сама вакцинация населения может продолжаться несколько месяцев, а выработка антител - 1,5-2 месяца от последних пациентов, поэтому мы будем оценивать это где-то через полгода. Возможно, они все-таки хотят не допустить третьей волны, или чтобы она не имела таких тяжелых случаев", - говорит медик о начале вакцинации в Великобритании.

Также рассказал об алгоритме прививки вакциной американской фирмы Pfizer, которая показала 95% эффективности.

"Вакцинация проводится в два этапа. Сначала вводится вакцина, через 28 дней - второй раз, а через 14 дней должны выработаться антитела. То есть, если мы ввели вакцину, то завтра у вас антитела не выработаются, ведь, по логике, они должны появиться через 1,5 месяца после прививки.

Если взять британцев, их много переболело и пока их вакцинируют, поэтому в этой ситуации тоже неизвестно, будет ли это окончанием второй волны, когда большое количество населения уже переболеет и пандемия пойдет на спад, или это все-таки будет следствием вакцинации.

Здесь тоже однозначно оценить ситуацию будет трудно. Чтобы на 100% мы сказали, что именно вакцинация спасла эту страну".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакцина Pfizer показала 95% эффективности на конечной стадии испытаний

По мнению Жиравецкого, в Украине с хранением и транспортировкой вакцины Pfizer могут возникнуть трудности. Потому что препарат нужно транспортировать и хранить при температуре -80 градусов.

"Если будет холодовая цепь именно этой вакцины, там есть проблема с холодильником на -80 градусов, то есть требуется специальное оборудование. Я себе не представляю, как это должно происходить в районах, это не так просто. В больших городах это может быть проще. Возможно, Pfizer обеспечит оборудованием, то есть логистикой. Но, если мы не будем говорить об этой вакцине Pfizer, то есть другие вакцины, которые не требуют такой низкой температуры.

Врач отметил, что вакцина от коронавируса разрабатывается как РНК-вакцина. Будет стимулировать выработку антител и иммунную реакцию организма, а также связывает патоген. Поэтому могут быть определенные побочные действия.

"Они должны быть описаны в инструкции, которая должна появиться в общем доступе. Мало того, они, чтобы набрать количество пациентов с побочными действиями, будут проводить и в дальнейшем исследования. Потому что проведенные исследования все равно не такие, это не сотня тысяч пациентов. Когда будет больше пациентов, будет больше замечаний относительно вероятности побочных действий".

Тарас Жиравецкий говорит, что трудно гарантировать эффективность такой вакцины.

"Потому что, например, гепатит С - это РНК-содержащий вирус, и от него вакцины пока нет. Не придумали.

Здесь есть свои нюансы, но я думаю, лучше, если бы комментарии давали сами производители вакцины, если бы они не были ангажированы. Было бы интересно услышать их мнение".

Министр здравоохранения Максим Степанов подписал документы для получения Украиной вакцины от коронавируса от глобальной инициативы COVAX. Вакцину страна может получить в конце I квартала или в начале второго квартала 2021 года.

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