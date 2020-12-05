Подписали документы для получения вакцины от коронавируса

Степанов подписал документы на получение вакцины. Фото: Reuters

Министр здравоохранения Максим Степанов подписал документы для получения Украиной вакцины от коронавируса от глобальной инициативы COVAX.

Вакцину страна может получить в конце I квартала или в начале второго квартала 2021, передает Укринформ.

"Согласно этой глобальной инициативе мы должны получить 8 миллионов доз вакцин, которые придут в страну для вакцинации украинцев. Сроки еще уточняются, но мы рассчитываем, что это будет конец первого - начало второго квартала следующего года. Это наше желание и мы на этом акцентируем, когда общаемся с представителями этой глобальной инициативы", - сказал Степанов.

4 декабря министр подписал необходимые технические документы для получения вакцины.

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МЗ сейчас на финальной стадии подписания соглашений с производителями вакцин от коронавируса.

За последние сутки в Украине обнаружили 13 825 новых больных коронавирусом. Из них детей - 713, медработников - 629. Всего, по состоянию на утро 5 декабря, имеем 801716 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.