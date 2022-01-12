Через пять минут на свежем воздухе Covid-19 теряет 90% способности инфицировать. - ученые

Рассказали, когда коронавирус может потерять свои качества. Фото: Reuters

Коронавирус теряет 90% способности заражать человека после пяти минут пребывания на свежем воздухе.

Для исследования ученые разработали аппарат, который позволял перемещать частицы вируса между двумя электрическими кольцами в период от 5 секунд до 20 минут, контролируя температуру, влажность и другие показатели, свидетельствуют данные исследования Бристольского университета, сообщает The Guardian.

До сих пор ученые исследовали, как долго выживает SARS-CoV-2, распыляя вирус в герметичных сосудах. Этим методом удалось установить, что вирус может оставаться заразным даже через три часа.

"Это первый случай, когда кто-то смог фактически смоделировать, что происходит с воздухом во время выдоха", — сказал ведущий автор исследования профессор Джонатан Рид.

Результаты показали, когда вирусные частицы покидают относительно влажные и богатые углекислым газом условия легких человека, они быстро теряли воду и высыхали. Этот фактор нарушал способность вируса заражать клетки человека, а скорость высыхания частиц вируса зависла от относительной влажности окружающего воздуха.

При влажности 90% - примерно эквивалентно паровой или душевой — снижение заразности было более постепенным: 52% частиц оставались заразными через 5 минут, а через 20 минут — примерно 10%, отмечают авторы исследования, которое еще не прошло научное рецензирование.

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В США ученые обнаружили антитело, пригодное для эффективного лечения коронавируса и его штаммов. Антитело нейтрализует вирус, его варианты и другие сарбековирусы в лаборатории. Защищает от инфекции в исследованиях на животных и способно препятствовать попыткам вируса избежать его путем мутации.