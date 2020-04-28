Чем украинцы занимаются на карантине - опрос

Чаще всего украинцы на карантине проводят время за просмотром фильмов и обучением.
Об этом свидетельствуют результаты опроса мессенджера Viber, пишет "Интерфакс-Украина".
44% респондентов, почти половина всех опрошенных, чаще проводят досуг за просмотром фильмов и сериалов.
11% используют свободное время для обучения с помощью образовательных онлайн-платформ.
9% украинцев - пользователей Viber - на карантине обучаются кулинарным премудростям, 7% - рисованию, 4% - игре на музыкальных инструментах, 7% - изучению иностранных языков.
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Только 8% занимаются спортом на онлайн-занятиях.
6% стали больше уделять внимание чтению электронных книг, 2% - посещению виртуальных выставок музеев и картинных галерей, 2% - прослушиванию спектаклей и концертов через онлайн-трансляции.
Пользователи Viber стали отправлять друг другу на 21% больше сообщений, при этом число видеосообщений возросло на 207%.
Количество аудиозвонков между 2 пользователями выросло на 25%, а групповых конференций - на 292%.
Число просмотров сообществ в сети увеличилось на 74%, число "лайков" - на 133%.
Опрос проходил в официальном сообществе Viber в Украине. В нем приняли участие более 85 тыс. пользователей.
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