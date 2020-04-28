Чем украинцы занимаются на карантине - опрос

Чем украинцы занимаются на карантине. Фото: pixabay.com

Чаще всего украинцы на карантине проводят время за просмотром фильмов и обучением.

Об этом свидетельствуют результаты опроса мессенджера Viber, пишет "Интерфакс-Украина".

44% респондентов, почти половина всех опрошенных, чаще проводят досуг за просмотром фильмов и сериалов.

11% используют свободное время для обучения с помощью образовательных онлайн-платформ.

9% украинцев - пользователей Viber - на карантине обучаются кулинарным премудростям, 7% - рисованию, 4% - игре на музыкальных инструментах, 7% - изучению иностранных языков.

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Только 8% занимаются спортом на онлайн-занятиях.

6% стали больше уделять внимание чтению электронных книг, 2% - посещению виртуальных выставок музеев и картинных галерей, 2% - прослушиванию спектаклей и концертов через онлайн-трансляции.

Пользователи Viber стали отправлять друг другу на 21% больше сообщений, при этом число видеосообщений возросло на 207%.

Количество аудиозвонков между 2 пользователями выросло на 25%, а групповых конференций - на 292%.

Число просмотров сообществ в сети увеличилось на 74%, число "лайков" - на 133%.

Опрос проходил в официальном сообществе Viber в Украине. В нем приняли участие более 85 тыс. пользователей.