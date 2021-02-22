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понедельник, 22 февраля 2021 03:27

Чем полезен пармезан: неожиданный ответ медиков

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Чем полезен пармезан: неожиданный ответ медиков
Благодаря цинку в составе он также способствует защите от гриппа. Фото: Pixabay

В итальянском сорте сыра содержится большое количество белка - 33% против 20% в постной говядине. Как отметили эксперты, это вещество участвует в "ремонте" организма.

Оказалось, что он поможет в борьбе с гриппом и сохранит молодость. В частности, речь идет о формировании клеток кожи и мышц, а также выработке гормонов, объяснили они, пишет "Страна здоровья".

Эксперты добавили, что к тому же белок из пармезана помогает в борьбе с преждевременным старением. По их словам, благодаря цинка в составе он также способствует защите от гриппа.

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