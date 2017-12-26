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среда, 27 декабря 2017 05:28

Чего не стоит делать при высокой температуре

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Чего не стоит делать при высокой температуре
Врачи объяснили как сбить высокую температуру. Фото twitter.com

Повышение температуры - это естественный механизм защиты в человеческом организме.

Или это общий жар или же локальная гипертермия, такое положение свидетельствует об инфекции или воспалительный процесс, с которым сейчас активно борются лейкоциты.

Но какой бы естественной ни была высокая температура, она доставляет значительных неудобств человеку, лишая трудоспособности и даже причиняя физических страданий. Более того, в некоторых ситуациях высокая температура (выше 40-40,5°C) может представлять угрозу для жизни, поэтому каждому человеку нужно знать, как сбивать жар. Врачи сделали несколько рекомендаций, которыми не стоит пренебрегать, чтобы не навредить собственному организму.

Что делать, чтобы снизить высокую температуру

В медицинской практике не принято сбивать жар ниже 38-38,5°C (зависит от индивидуального самочувствия), поскольку до этой температуры организм может справляться с инфекцией самостоятельно. А вот при более высоких цифрах ему уже нужна ваша помощь.

Много пить

Первое и основное правило во время температуры - много пить. Чем больше вы пьете жидкости, тем чаще и объемнее происходит мочеиспускание, поэтому быстрее выводятся токсины. К тому же, во время температуры больной активно потеет и теряет влагу из организма, а допускать обезвоживания никак нельзя.

Обтирания и компрессы

Чтобы снизить температуру, протирать тело полотенцем, смоченным в холодной воде (можно с добавлением уксуса), или прикладывать его в виде компресса к наиболее "теплообменных" зон: лоб, нижняя часть затылка и шея, подмышки, запястья, ладони и стопы. По мере нагревания компресса его необходимо менять. Не забывайте при этом постоянно восполнять водный баланс в организме.

Любое повышение температуры - это признак болезни

Ускорить выведение токсинов можно также с помощью потогонных народных средств: чай с листьями липы или малины. Имейте в виду, что чаи "со вкусом малины", купленные в обычном продуктовом магазине, такого целебного эффекта не имеют.

Витамин С

Известно, что витамин С способствует повышению иммунитета, что уместно во время лечения ОРВИ. Если жар вызван именно простудой, введите в рацион цитрусовые, черную смородину, малину, облепиху, вишню, шиповник.

Очистительная клизма

Для поклонников такой формы лечения можно рекомендовать клизму с отваром ромашки. Конечно, процедура на любителя, но она быстро и гарантированно выводит большое количество токсинов.

Жаропонижающие препараты

Современная медицина отказывается от аспирина и анальгина как жаропонижающих и рекомендует различные препараты ибупрофена. Также можно воспользоваться растворимыми протисимптомними порошками, но помните: снятие симптомов - это не лечение болезни!

Украинские врачи дали рекомендации относительно того, чего категорически нельзя делать при высокой температуре.

Не ложитесь в 20 одеял! То, что при лихорадке надо тщательно пропотеть - правда, но заворачиваясь в теплый "кокон", вы не даете температуре выходить наружу и она еще сильнее нагревает ваше тело.

Не ставьте горчичники! Причина та же, плюс если горчичники передержать - можно получить ожог.

Под запретом также теплые компрессы, бани, горячие ванны, парилки и прочее.

Откажитесь от продуктов, которые активизируют кровообращение, типа кофе и алкоголя.

Не нужно нагревать и увлажнять воздух в комнате. Это способствует более быстрому размножению бактерий и может только ухудшить состояние. Лучше регулярно проветривайте помещение, но избегайте сквозняков.

Важно понимать, что любое повышение температуры - это признак болезни, с которой сейчас всеми силами борется организм. Поэтому, если это не лихорадка от очевидного ОРВИ, обязательно обратитесь за консультацией к врачу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возбудители болезней начали интенсивно мутировать.

Заболеть раком можно не только через наследственность или неблагоприятную экологию. Опасные для здоровья карценогени находятся в каждом доме и могут существенно влиять на организм.

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Дата
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