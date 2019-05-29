Больше не болезнь: ВОЗ приняла решение относительно трансгендеров

Около 1,4 миллиона взрослых людей считают себя трансгендерами. ФОТО: forward.com

Всемирная организация здравоохранения перенесла трансгендерность из категории психических расстройств в раздел о сексуальном здоровье. Благодаря этому надеются улучшить восприятие обществом трансгендерных людей.

Изменения зафиксированы в Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. Утвердили их на заседании ВОЗ, которое состоялось 25 мая. Вступят в силу новые стандарты 1 января 2022-го. Сообщает CNN.

"Гендерное несоответствие в поведении и предпочтениях само по себе не является основанием для диагностики психического здоровья", — заявляют в ВОЗ.

Первые предложения пересмотреть классификацию выдвигались еще в 1990-м. Тогда ВОЗ тоже заявляла, что сексуальную ориентацию нельзя рассматривать как нарушение.

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Понятие "гендерное несоответствие" используется для характеристики людей, гендерная идентичность которых отличается от пола при рождении. Ученые предполагают, что подобные нарушения возникают из-за генетического сбоя либо влияния гормонов во время беременности.