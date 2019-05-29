Больше не болезнь: ВОЗ приняла решение относительно трансгендеров

 
Ексклюзивы
1/5
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 225
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 5391
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
11 Просмотров: 5319
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2088
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3420
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4347
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4725
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2331
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3780
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 4176
Фото
Все фото
13
6
5
14
17
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
Как на самом деле солнце влияет на кожу: показали шокирующие фото
Как на самом деле солнце влияет на кожу: показали шокирующие фото
Показали 5 тысяч картин, которые нарисовали душевнобольные
Показали 5 тысяч картин, которые нарисовали душевнобольные
Видео
Все видео
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Интервью
1/5
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 918
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2088
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 675
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6768
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 3015
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 1323
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
среда, 29 мая 2019 14:50

Больше не болезнь: ВОЗ приняла решение относительно трансгендеров

  Комментировать
Больше не болезнь: ВОЗ приняла решение относительно трансгендеров
Около 1,4 миллиона взрослых людей считают себя трансгендерами. ФОТО: forward.com

Всемирная организация здравоохранения перенесла трансгендерность из категории психических расстройств в раздел о сексуальном здоровье. Благодаря этому надеются улучшить восприятие обществом трансгендерных людей.

Изменения зафиксированы в Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. Утвердили их на заседании ВОЗ, которое состоялось 25 мая. Вступят в силу новые стандарты 1 января 2022-го. Сообщает CNN.

"Гендерное несоответствие в поведении и предпочтениях само по себе не является основанием для диагностики психического здоровья", — заявляют в ВОЗ.

Первые предложения пересмотреть классификацию выдвигались еще в 1990-м. Тогда ВОЗ тоже заявляла, что сексуальную ориентацию нельзя рассматривать как нарушение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нравится это людям или нет, но я – женщина": трансгендер потребовал извинений и $3 тыс.

Понятие "гендерное несоответствие" используется для характеристики людей, гендерная идентичность которых отличается от пола при рождении. Ученые предполагают, что подобные нарушения возникают из-за генетического сбоя либо влияния гормонов во время беременности.

cnn.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Больше не болезнь: ВОЗ приняла решение относительно трансгендеров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
мая

Потеря аппетита - признак болезни

Самое читаемое
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 6 Просмотров: 119140
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 40944
&quot;Это танк?&quot;: сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
"Это танк?": сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
11
 1 Просмотров: 24580
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
5
 Просмотров: 21925
Каменских взбудоражила сеть откровенными фото с медового месяца
Каменских взбудоражила сеть откровенными фото с медового месяца
4
 Просмотров: 18616
Здоровье
Потеря аппетита - признак болезни
Потеря аппетита - признак болезни
 Просмотров: 54
Назвали даты магнитных бурь в июне
Назвали даты магнитных бурь в июне Просмотров: 1584
Как избавиться от потоотделения
Как избавиться от потоотделения Просмотров: 2286
Назвали действенную методику для избавления от привычки курить
Назвали действенную методику для избавления от привычки курить
 Просмотров: 135
Что поможет при аллергии на тополиный пух
Что поможет при аллергии на тополиный пух Просмотров: 243
Больше всего комментируют
22
У вас 3 дня - Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте
11
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
6
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
6
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
4
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Голосов: 400
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua