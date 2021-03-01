Больше молодых, новый штамм и смертность: как изменился ход коронавируса в Украине

Врач не исключает, что причиной таких изменений является новый штамм коронавируса. Фото: pixabay

В 2021 году люди болеют коронавирусом по-другому.

Увеличилось количество лиц в возрасте 30+, течение болезни у которых тяжелое, сообщила ведущий инфекционист МЗ Ольга Голубовская на странице в Facebook.

По ее словам, также чаще наблюдают тяжелее острый период болезни.

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Обычно медики ожидают с 14-16 дня болезни у человека, что его состояние облегчится. Теперь у трети больных с этого времени, или даже раньше, начинается ухудшение, иногда серьезное.

Врач не исключает, что причиной таких изменений является новый штамм коронавируса.

"Учитывая такие особенности, надо ожидать увеличения летальности, в частности у молодых людей", - добавила она.

Голубовская советует врачам при ведении больных на коронавирус ориентироваться на клинику заболевания, а лабораторные показатели оценивать критически.

За последние сутки в Украине обнаружили 4285 новых больных коронавирусом. Из них детей - 258, медработников - 93. Изменилась ситуация в регионах. Лидером по количеству заражений за последние сутки стала Винницкая область. Там насчитали 598 новых больных. Далее следуют Ивано-Франковская - 526, ​​Житомирская - 466, Черновицкая - 335 и Львовская - 315 - области. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 352 134 украинца.