Больше молодых, новый штамм и смертность: как изменился ход коронавируса в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 4599
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 972
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
5 Просмотров: 1575
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2115
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1062
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2196
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1179
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1377
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 666
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 729
Фото
Все фото
3
3
2
17
1
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Видео
Все видео
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
Зеленский и Шмыгаль могут первыми получить Covid-вакцины
Зеленский и Шмыгаль могут первыми получить Covid-вакцины
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 270
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1422
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 639
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3537
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 729
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 февраля 2021
Просмотров: 531
Остання крапля
– Подумати не могла, що кине через політику. Ідіот. Так і передай, як побачиш, – каже сусідка Ірина. Підіймаємося разом у ліфті. У ...
понедельник, 01 марта 2021 09:59

Больше молодых, новый штамм и смертность: как изменился ход коронавируса в Украине

  Комментировать
Больше молодых, новый штамм и смертность: как изменился ход коронавируса в Украине
Врач не исключает, что причиной таких изменений является новый штамм коронавируса. Фото: pixabay

В 2021 году люди болеют коронавирусом по-другому.

Увеличилось количество лиц в возрасте 30+, течение болезни у которых тяжелое, сообщила ведущий инфекционист МЗ Ольга Голубовская на странице в Facebook.

По ее словам, также чаще наблюдают тяжелее острый период болезни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разработали вакцину против штамма коронавируса из ЮАР

Обычно медики ожидают с 14-16 дня болезни у человека, что его состояние облегчится. Теперь у трети больных с этого времени, или даже раньше, начинается ухудшение, иногда серьезное.

Врач не исключает, что причиной таких изменений является новый штамм коронавируса.

"Учитывая такие особенности, надо ожидать увеличения летальности, в частности у молодых людей", - добавила она.

Голубовская советует врачам при ведении больных на коронавирус ориентироваться на клинику заболевания, а лабораторные показатели оценивать критически.

За последние сутки в Украине обнаружили 4285 новых больных коронавирусом. Из них детей - 258, медработников - 93. Изменилась ситуация в регионах. Лидером по количеству заражений за последние сутки стала Винницкая область. Там насчитали 598 новых больных. Далее следуют Ивано-Франковская - 526, ​​Житомирская - 466, Черновицкая - 335 и Львовская - 315 - области. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 352 134 украинца.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Больше молодых, новый штамм и смертность: как изменился ход коронавируса в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
марта

Apple Computer анонсировала выход нового устройства

Презентовали новое поколение iPad

Сына полковника похитили из имения

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
 Просмотров: 8712
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства Просмотров: 7182
&quot;Живой Кен&quot; сменил пол и стал женщиной
"Живой Кен" сменил пол и стал женщиной
6
 Просмотров: 6570
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
5
 Просмотров: 5472
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
 Просмотров: 5319
Здоровье
AstraZeneca анонсировала новую Covid-вакцину
AstraZeneca анонсировала новую Covid-вакцину Просмотров: 63
Коронавирус в Украине: как изменилось "лидерство" среди областей за выходные
Коронавирус в Украине: как изменилось "лидерство" среди областей за выходные Просмотров: 873
Землю накроет магнитная буря
Землю накроет магнитная буря Просмотров: 819
На Буковине растет количество инфицированных Covid-19
На Буковине растет количество инфицированных Covid-19 Просмотров: 162
Медики раскрыли полезные свойства лука
Медики раскрыли полезные свойства лука Просмотров: 927
Больше всего комментируют
5
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
3
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
2
В Польше издали обращение к украинцам
2
Зеленский чаще всего общается с США - инфографика
2
Бывшего главу разведки лишили охраны - Бутусов
Голосов: 941
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть