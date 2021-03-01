Коронавирус в Украине: как изменилось "лидерство" среди областей за выходные

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,3 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 4285 новых больных коронавирусом. Из них детей - 258, медработников - 93.

Изменилась ситуация в регионах. Лидером по количеству заражений за последние сутки стала Винницкая область. Там насчитали 598 новых больных. Далее следуют Ивано-Франковская - 526, ​​Житомирская - 466, Черновицкая - 335 и Львовская - 315 - области.

Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 352 134 украинца. Такие данные по состоянию на утро 1 марта сообщает Минздрав.

Умерли 26 050 пациентов, из них 68 за последние сутки. Выздоровели - 1 171 724, за последние сутки 1701.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

Киев - 156 случаев;

Винницкая область - 598 случаев;

Волынская область - 65 случаев;

Днепропетровская область - 165 случаев;

Донецкая область - 54 случая;

Житомирская область - 466 случаев;

Закарпатская область - 242 случая;

Запорожская область - 83 случая;

Ивано-Франковская область - 526 случаев;

Киевская область - 208 случаев;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 10 случаев;

Львовская область - 315 случаев;

Николаевская область - 190 случаев;

Одесская область - 207 случаев;

Полтавская область - 97 случаев;

Ровенская область - 58 случаев;

Сумская область - 120 случаев;

Тернопольская область - 178 случаев;

Харьковская область - 69 случаев;

Херсонская область - 20 случаев;

Хмельницкая область - 32 случая;

Черкасская область - 67 случаев;

Черновицкая область - 335 случаев;

Черниговская область - 21 случай.

24 февраля правительство ввело в Украине адаптивный карантин. Регионы снова поделили на цветные зоны. Ограничения продлятся до 30 апреля.