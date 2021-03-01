Коронавирус в Украине: как изменилось "лидерство" среди областей за выходные

За последние сутки в Украине обнаружили 4285 новых больных коронавирусом. Из них детей - 258, медработников - 93.
Изменилась ситуация в регионах. Лидером по количеству заражений за последние сутки стала Винницкая область. Там насчитали 598 новых больных. Далее следуют Ивано-Франковская - 526, Житомирская - 466, Черновицкая - 335 и Львовская - 315 - области.
Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 352 134 украинца. Такие данные по состоянию на утро 1 марта сообщает Минздрав.
Умерли 26 050 пациентов, из них 68 за последние сутки. Выздоровели - 1 171 724, за последние сутки 1701.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прививки от Covid-19 придется делать регулярно
Количество заболеваний в областях за сутки:
Киев - 156 случаев;
Винницкая область - 598 случаев;
Волынская область - 65 случаев;
Днепропетровская область - 165 случаев;
Донецкая область - 54 случая;
Житомирская область - 466 случаев;
Закарпатская область - 242 случая;
Запорожская область - 83 случая;
Ивано-Франковская область - 526 случаев;
Киевская область - 208 случаев;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 10 случаев;
Львовская область - 315 случаев;
Николаевская область - 190 случаев;
Одесская область - 207 случаев;
Полтавская область - 97 случаев;
Ровенская область - 58 случаев;
Сумская область - 120 случаев;
Тернопольская область - 178 случаев;
Харьковская область - 69 случаев;
Херсонская область - 20 случаев;
Хмельницкая область - 32 случая;
Черкасская область - 67 случаев;
Черновицкая область - 335 случаев;
Черниговская область - 21 случай.
24 февраля правительство ввело в Украине адаптивный карантин. Регионы снова поделили на цветные зоны. Ограничения продлятся до 30 апреля.
Комментарии