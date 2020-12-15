"Более заразный" - обнаружили мутированный вид коронавируса

Британские ученые обнаружили новый мутировавший вид коронавируса, который распространяется быстрее.
Об этом сообщил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения по Covid-19 Дэвид Наварро.
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По его словам, этот вид коронавируса "более заразен, но не кажется опасным".
"Появление новой разновидности ковида радикально не изменит приоритеты в борьбе с вирусом", - заметил спецпосланник.
Наварро призвал проявлять еще большую бдительность в нынешней ситуации.
Головокружение назвали "одним из основных клинических проявлений Covid-19". Аналитики изучили 14 различных исследований, которые включали данные о 141 пациента с коронавируса.
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