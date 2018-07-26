Биолог рассказала о пользе сладостей для ума

Сладкое и жирное дает временное удовлетворение, но в конечном итоге не помогает. Фото: Vtemu

Украинский биолог Дарья Прокопик опровергает миф о том, что конфеты, шоколадки, пирожные помогают мозгу работать лучше.

"Если вы думаете, что конфеты, шоколадки, пирожные помогают вашему мозгу лучше справляться с задачами - это миф! Зато ограничение калорий и бег на длинные дистанции делают вас умнее", - пишет Дарья на своей странице в Facebook.

Мозг как источник энергии может принимать только глюкозу или созданные печенью из жиров кетоны. Но это нельзя считать лицензией на сладости и жирную пищу.

"Наше тело самостоятельно поддерживает постоянный уровень глюкозы благодаря гормонам. Кроме того, если вы в восторге от своей работы, вам наверняка знакомо ощущение бабочек в животе, покалывание в пальцах и мурашек на коже, значит, у вас выделяется гормон адреналин. Он способствует тому, чтобы глюкоза беспрепятственно поступала в кровь и питала мозг. Пирожные и тортики здесь ни к чему", - объясняет биолог.

Избыток сладкого быстро изымается из крови и к нейронам не попадает.

Сладкое и жирное дает временное удовлетворение, но в конечном итоге не помогает. Зато делают нас вялыми и сонными.

"Запускают" работу мозга ограничение калорий и занятия спортом.

"Для поддержки мозга, как и здоровье всего организма, ученые советуют питаться сбалансировано, разнообразно, избегать жирного и сладкого, быть физически активными, и достаточно отдыхать", - добавляет Дарья Прокопик.

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