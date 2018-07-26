Биолог рассказала о пользе сладостей для ума

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
2 Просмотров: 3735
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1557
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2988
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 567
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6840
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 702
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1026
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3159
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3358
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 720
Фото
Все фото
11
5
11
10
3
Мужчина с ампутированными руками и ногами: &quot;Теперь я делаю все, что не делал раньше&quot;
Мужчина с ампутированными руками и ногами: "Теперь я делаю все, что не делал раньше"
&quot;Потратили на одного бойца $ 10 тыс&quot; - как работает стоматологический кабинет в зоне ООС
"Потратили на одного бойца $ 10 тыс" - как работает стоматологический кабинет в зоне ООС
Сезонные закупки: эксперты показали, как правильно выбирать овощи и фрукты
Сезонные закупки: эксперты показали, как правильно выбирать овощи и фрукты
&quot;Я почуваюся трагічною лялькою&quot; - жінка із &quot;порцеляновою&quot; шкірою розповіла свою історію
"Я почуваюся трагічною лялькою" - жінка із "порцеляновою" шкірою розповіла свою історію
Киевские шеф-повара покажут, как готовить веганский деликатесы
Киевские шеф-повара покажут, как готовить веганский деликатесы
Видео
Все видео
Супрун рассказала, как избежать запаха изо рта
Супрун рассказала, как избежать запаха изо рта
Самые эффективные упражнения для ягодиц в домашних условиях
Самые эффективные упражнения для ягодиц в домашних условиях
Как спасти утопающего: советы медиков
Как спасти утопающего: советы медиков
Известный нейрохирург спасает жизнь украинским детям
Известный нейрохирург спасает жизнь украинским детям
Искалеченный Герой Украины показал невероятный прорыв
Искалеченный Герой Украины показал невероятный прорыв
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4626
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 963
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4698
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3717
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27289
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 2529
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
четверг, 26 июля 2018 12:59

Биолог рассказала о пользе сладостей для ума

  Комментировать
  Сладкое и жирное дает временное удовлетворение, но в конечном итоге не помогает. Фото: Vtemu
Сладкое и жирное дает временное удовлетворение, но в конечном итоге не помогает. Фото: Vtemu

Украинский биолог Дарья Прокопик опровергает миф о том, что конфеты, шоколадки, пирожные помогают мозгу работать лучше.

"Если вы думаете, что конфеты, шоколадки, пирожные помогают вашему мозгу лучше справляться с задачами - это миф! Зато ограничение калорий и бег на длинные дистанции делают вас умнее", - пишет Дарья на своей странице в Facebook.

Мозг как источник энергии может принимать только глюкозу или созданные печенью из жиров кетоны. Но это нельзя считать лицензией на сладости и жирную пищу.

"Наше тело самостоятельно поддерживает постоянный уровень глюкозы благодаря гормонам. Кроме того, если вы в восторге от своей работы, вам наверняка знакомо ощущение бабочек в животе, покалывание в пальцах и мурашек на коже, значит, у вас выделяется гормон адреналин. Он способствует тому, чтобы глюкоза беспрепятственно поступала в кровь и питала мозг. Пирожные и тортики здесь ни к чему", - объясняет биолог.

Избыток сладкого быстро изымается из крови и к нейронам не попадает.
Сладкое и жирное дает временное удовлетворение, но в конечном итоге не помогает. Зато делают нас вялыми и сонными.

"Запускают" работу мозга ограничение калорий и занятия спортом.

"Для поддержки мозга, как и здоровье всего организма, ученые советуют питаться сбалансировано, разнообразно, избегать жирного и сладкого, быть физически активными, и достаточно отдыхать", - добавляет Дарья Прокопик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали 5 самых вредных утренних привычек

Яблоки полезны всем сердечникам. Британские ученые посоветовали включить в рацион питания яблоки всем желающим уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Биолог рассказала о пользе сладостей для ума». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Украинский назвали румынами, которые забыли свой язык

Участники кругосветной автогонки обогнали соперников на поезде

"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе

Самое читаемое
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
18
 Просмотров: 99210
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
6
 Просмотров: 42449
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 37268
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
15
 Просмотров: 28238
Появился еще один претендент на президентское кресло
Появился еще один претендент на президентское кресло Просмотров: 20507
Больше всего комментируют
45
"Империя распадется. Отделятся татары, башкиры, Сибирь. Кубань - мы заберем": журнал "Країна"
21
У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко
12
Гриценко заявил о грязной атаке со стороны Тимошенко
8
Германия начала строительство "Северного потока-2"
7
Волкер посоветовал продолжить действие закона об особом статусе Донбасса
Голосов: 1507
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua