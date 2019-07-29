Без угроз для организма: какой должна быть здоровая потеря веса

Какой должна быть здоровая потеря веса. Фото: depositphotos.com Источник: http://ivona.bigmir.net/health/dieta/476127-Zdorovaja-poterja-vesa---sovety-dietologa Фото: Ivona.bigmir.net

Сколько понадобится времени, чтобы избавиться от лишнего жира в организме? Именно жира, так как терять воду или мышцы - не лучший вариант.

Потеря веса происходит при дефиците калорий. И, наоборот, большое количество калорий влияет на увеличение массы тела. Если количество потребляемых калорий равно количеству сжигаемых калорий, сохраняется вес тела.

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Расход калорий состоит из следующих трех основных компонентов:

1. Скорость метаболизма в состоянии покоя. Это количество калорий, которое необходимое телу для поддержания нормальных функций организма, таких как дыхание и перекачки крови.

2. Термический эффект пищи. Относится к калориям, используемым для переваривания и усвоения пищи.

3. Термический эффект активности. Это те калории, которые тратятся во время тренировки.

На скорость похудения влияет несколько факторов: пол, возраст, стартовый вес до момента потери веса, дефицит калорий, полноценный сон, медицинские препараты, состояние здоровья, генетика, постоянные диеты.

Хотя потеря веса может быть быстрее в начале похудения, рекомендованной нормой является потеря 0,45-1,36 кг в неделю или около 1% веса тела. Потеря веса не является линейным процессом.

За 1 неделю можно потерять больше, в то время как в другие будете худеть медленнее или вес будет "стоять". Так что не стоит расстраиваться, если потеря веса замедляется и не нужно начинать "с горя" наедать снова.

Недавно диетолог Екатерина Кабашная рассекретила 5 простых правил легкого похудения для начинающих.