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четверг, 25 июля 2019 18:33

Без лишнего веса: диетолог поделилась секретами питания в отпуске

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Без лишнего веса: диетолог поделилась секретами питания в отпуске
Диетолог рассказала, как питаться во время отпуска. Фото: www.pinterest.com

Украинский диетолог Светлана Фус рассказала, как правильно питаться во время отпуска и на что обратить внимание в рационе.

В Facebook женщина поделилась, что не против системы "все включено", когда человек может держать себя в руках при таком изобилии пищи.

Во многих случаях это может стать вызовом и испытанием для привычного питания. Даже 1-2 недели такого питания и пассивного отдыха способствуют элементарном перееданию.

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Диетолог предлагает построить "отпускное" меню так, чтобы не вернуться домой с "дополнительным багажом" в виде лишнего веса и проблем со здоровьем.

1. Старайтесь соблюдать режим питания, даже если на отдыхе вы просыпаетесь позже.

2. Не делайте большие перерывы между приемами пищи: не более 3-4 часов.

3. Не нужно есть между основными приемами пищи. В это время лучше просто пить воду.

4. Не переедайте. Обычно это трудно с системой "все включено", когда хочется попробовать все с фуршетного стола. Но на отдыхе вы будете не один день. Оптимальный вариант - выбирать натуральные полезные продукты.

5. Старайтесь, чтобы на вашей тарелке всегда находились источники углеводов (каша, рис) и много овощей.

6. Если хотите побаловать себя вкусненьким, то лучше это делать в первой половине дня.

7. Ужин сделайте максимально легким и не калорийным. На ужин лучше употреблять рыбу, овощи, птицу, а не фрукты и десерты.

Недавно диетолог Екатерина Кабашная рассекретила 5 простых правил легкого похудения для начинающих.

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