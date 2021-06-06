"Бабе в селе весь город вскопаю. Год не был, боялся заразу привезти" - о чем говорят в очередях на вакцинацию

Фото: Валерий Шмаков

В 9:50 на одной из центральных площадей Львова стоит пустой бесплатный автобус в центр массовой вакцинации на стадионе "Арена Львов", который расположен на окраине. Курсирует каждые два часа. За пять минут до отправления заходит блондинка в маске.

"Я из администрации, - говорит водителю, вытягивая из сумки бумажную папку. - Нам надо расклеить эти вывески - что за автобус и куда везет".

Водитель неспешно клеит скотчем на лобовое стекло зеленую вывеску " Бесплатно. Центр вакцинации, Арена Львов ".

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"Еще по бокам давайте и сзади. Я начальству сфотографирую, что здесь была", - говорит.

После нескольких фото отправляемся. Вместе с водителем в автобусе четыре человека.

"А вам с" Дії "звонили? Потому что мне нет, и я переживаю, возьмут ли. А я так хочу вакцину", - спрашивает женщина, толкая меня за плечо, на нос тянет черную маску. Отвечаю, что мы в похожей ситуации.

За пол часа доезжаем до пункта назначения. Здесь собралось до 100 человек. Присоединяемся к очереди, которая медленно растет. Все в масках, придерживаются дистанции. Центр массовой вакцинации на "Арене Львов" открыли 29 мая. Тогда за два дня вакцинировали 1041 человека. Прививки делают китайским препаратом CoronaVac.

"Воу-воу, всьо, я чипованный! Ставят эту вышку и подключаюсь, - кричит мужчина, исходя из территории, что огорожена металлической сеткой. - А чего все так смотрят, я же шучу", - хлопает друга по плечу и поправляет черные очки. Становится сбоку очереди и разговаривает с другом. Разговор слышен всем.

"А декларацию спрашивают? - интересуется женщина впереди. Она в белой маске с синей папкой в ​​руках. - А я все взяла, даже свидетельство о рождении и код".

"А если я через" Дію "записалась, а мне не звонили? Возьмут, или завернут обратно?" - переспрашивает блондинка. Она заметно нервничает, потирает руки.

"Всех примут, ничего не надо, чего переживать. Меня вообще ничего не спрашивали, а чувака после меня - токо за декларацию. Ну все, с Богом, я погнал. Хорошо прививаться здесь всем", - желает мужчина. Садится в припаркованное со стороны авто.

Автор: Валерий Шмаков

Очередь медленно движется. Время от времени за сетку запускают группами по несколько человек. На входе стоит контроллер в голубой жилетке с надписью Минздрав. Меряет температуру.

"Здесь айтишники уже месяц прививаются, они это все развернули, а теперь к ним" Дію "привлекли, - рассказывает. - Должни вакцинировать всех, у власти цель такова. Хотят показать, какие они классные и чтобы за выходные статистика выросла. За прошедшие гдето тысячу было всего, а тех должно быть четыре ".

К воротам подходит высокий мужчина в кепке и с рюкзаком с надписью SoftServe.

"Мне на 11 назначили, я по записи - говорит. - Что делать?"

Контроллер пожимает плечами. Отправляет айтишника в конец очереди. Между тем пропускает следующую группу людей. На входе в административное помещение стадиона, в котором проводят прививки, попадаем в следующую очередь.

67-летний Владимир Саврун кричит по телефону: "Все нормально, уже на входе. Я здесь самый старый, одна молодежь кругом. Хорошо, куплю хлеб по дороге ", - завершает разговор и кладет телефон в карман бежевой куртки. Мужчина лысый, в очках.

"Это жена, переживает, - объясняет. - Ей уже вкололи, а я тогда был у дочери в Харькове, не пошел. Била побочка, говорила, чтобы я не делал. Но пересмотрел все новости об етом и давай сюда. Ничего мне не будет , я сильный. А вирус зато исчезнет ".

Общую очередь решают разделить на две: одну для тех, кто зарегистрировался в приложении "Дія", другую - для ІТ-шников, которые пришли на назначенный час. Будучи последней в очереди из 50 человек становлюсь последней в очереди с 15-ти.

Автор: Валерий Шмаков

"Прекрасно вот придумали с теми вакцинами. Наконец уколюсь и можно будет свободно ехать на шашлыки, сезон как раз начался. А то думаешь-переживаешь, скопление всякие как не как", - говорит мужчина впереди меня к другу. Листает ленту новостей в телефоне.

"А я наконец к бабе в село поеду, весь город ей вскопаю. Год не был, боялся заразу привезти", - отвечает другой.

Пройдя следующий температурный скрининг, попадаем внутрь. Сначала подходим к столику, где записывают в журнал фамилию, имя и отчество, номер телефона и дату рождения. Блондинка с длинными волосами и очками направляет заполнять информационное разрешение на вакцинацию. В зале с десяток столов с готовыми бланками и ручками. Заполнение длится не более пяти минут. Занимаем место в следующей очереди к регистрации.

Автор: Валерий Шмаков

Позади слышим разговор двух мужчин. Один из них, с завязанными в пучок русыми волосами, рассказывает о вакцине, которой должны колоть.

"Не ожидал от китайцев такого. Вакцина сделана старым способом, а лучшая даже чем Phizer. Я читал о ней, что защищает от всех вирусов, а Phizer только от одного. А еще говорят, что с ней можно будет в Европу поехать и паспорт специальный дадут ".

"Ты что, серьезно? - переспрашивает другой. - Я думал уколоться, там осенью индийский штамм должен быть, чтобы защита била хоть какая-то. А тогда бы за полгода Phizer уколол и уехал. Какая разница, и так уже стоко сидим безвыездно" .

"Вот вы точно сказали, ребята, - в разговор вмешивается женщина, стоящая позади, снимает шляпу с головы. - У меня соседи в группе риска, старые уже. Дочь-медик заставила прививаться еще в марте. Все из них смеялись. А потом бах и новая волна, все больные. Так вот они заболели, но перенесли легче, чем простуду. А все вокруг по больницам задыхались ".

Разговор прерывает призыв медика к регистрации. Женщина лет 40 на вид переспрашивает фамилию, другая вносит данные в компьютер. Объясняет, когда прийти за второй дозой. Заполняет бланк, в котором указано название вакцины, дата второй дозы и печать. "Я КРАСИВЫЙ И ВАКЦИНИРОВАННИЙ !!!" - фраза в конце листа подбадривает.

Палатка, в которой делают прививки, напоминает кабинет врача. Здесь есть стол, кресло, кушетка - на случай, если стало плохо. На столе лежит несколько упакованных шприцев. Медсестра лет 50 на вид с ярким макияжем набирает препарат.

Автор: Валерий Шмаков

"Правша, левша? - переспрашивает. - Вы что волнуетесь? Не надо переживать, все будет хорошо", - гладит по плечу и медленно поднимает укол. Две секунды и прививка готова. Она почти безболезненная.

"Если будет высокая температура, то выпейте парацетамольчику, а если нет, то чудесно", - говорит и направляет в следующий зал для тех, кто ждет после прививки полчаса - время, за которое могут проявиться серьезные реакции. Здесь так же с десяток столов, несколько диванов. За барной стенкой можно купить кофе. У окна сидит вакцинированная пара, смотрят на самолеты, которые поднимаются в небо - вблизи расположен аэропорт.

"Что, теперь полетим?" - переспрашивает девушка.

"100%", - отвечает парень. Целуются и делают селфи.

Автор: Валерий Шмаков

Через полчаса выхожу из центра вакцинации. Очередь заметно увеличилась, теперь здесь в несколько сотен человек.

Всего в центре вакцинации на "Арене Львов" за два выходных дня, 5 и 6 июня, провакцинировали 2447 человек. За 5 июня прививки сделали 1140 человек, работали 5 бригад. 6 июня - 1307 человек, работали - 6 бригад. Все вакцинированные чувствуют себя хорошо.

Сертификаты вакцинации от коронавируса должны начать работать с 1 июля 2021 года. Электронные сертификаты позволят украинцам в условиях пандемии свободно путешествовать по странам Евросоюза.Вакцинированные украинцы не должны бояться закрытия въезда в ЕС. Они будут сдавать ПЦР-тест, экспресс-тест или находиться на изоляции. Он уточнил, что срок действия сертификата будет зависеть от количества доз вакцины.