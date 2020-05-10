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Астронавтов могут отправлять на карантин из-за опасных и космических вирусов

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Астронавтов могут отправлять на карантин из-за опасных и космических вирусов
Ученые предостерегают от опасных вирусов, которые могут занести астронавты. Фото: pixabay.com

Астронавтам в будущем придется проходить карантин после возвращения с Марса, чтобы не допустить попадания на Землю инопланетных вирусов.

Профессор Стэнфордского университета Скотт Хаббард утверждает, что с образцами земных пород с Марса на Землю могут попасть новые вирусы, поэтому необходимо разработать протоколы, которые позволят предотвратить это, сообщает Daily Mail.

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В частности, по его мнению, все системы космических кораблей должны будут подвергаться ряду химических очисток и тепловой стерилизации. А пробирки с образцами необходимо будет обрабатывать так, "будто они с вирусом Эбола". Сами же космонавты пойдут на карантин.

Маск хочет отправить миллион людей на Марс к 2050-му. SpaceX планирует строить 100 кораблей Starship в год, чтобы доставлять на Марс с Земли по 100 тыс. людей каждый раз когда орбиты планет будут удачно расположены для полета.

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