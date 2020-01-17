К 2050-му Маск планирует отправить миллион человек на Марс

Расстояние между землей и Марсом становится доступным примерно каждые 26 месяцев. Фото: "УП".

Маск хочет отправить миллион людей на Марс к 2050-му.

Он рассказал о планах на строительство кораблей Starship доставкой людей с Земли на Марс в Twitter.

SpaceX планирует строить 100 кораблей Starship в год, чтобы доставлять на Марс с Земли по 100 тыс. людей каждый раз когда орбиты планет будут удачно расположены для полета. Расстояние между Землей и Марсом становится примерно достижимой каждые 26 месяцев.

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Один из пользователей соцсети уточнил, означает ли это, что Маск собирается переправить на Марс около миллиона человек к 2050-му. Изобретатель подтвердил эту информацию.

Megatons per year to orbit are needed for life to become multiplanetary — Elon Musk (@elonmusk) 17 января 2020 г.

1000 космических кораблей будут выводить на земную орбиту. В течение месяца они будут вылетать в период, когда Земля с Марсом находятся на близком расстоянии.

Китайская компания Elephant Robotics разработала роботизированную кошку MarsCat. Механизированная животное может ходить, играть, спать, а также закапывать мнимые отходы в мусорном баке.