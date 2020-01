К 2050-му Маск планирует отправить миллион человек на Марс

Маск хочет отправить миллион людей на Марс к 2050-му.

Он рассказал о планах на строительство кораблей Starship доставкой людей с Земли на Марс в Twitter.

SpaceX планирует строить 100 кораблей Starship в год, чтобы доставлять на Марс с Земли по 100 тыс. людей каждый раз когда орбиты планет будут удачно расположены для полета. Расстояние между Землей и Марсом становится примерно достижимой каждые 26 месяцев.

Один из пользователей соцсети уточнил, означает ли это, что Маск собирается переправить на Марс около миллиона человек к 2050-му. Изобретатель подтвердил эту информацию.

Megatons per year to orbit are needed for life to become multiplanetary