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суббота, 09 мая 2020 11:35

Ученые получили новые впечатляющие фото Юпитера

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Астрономы создали новое изображение Юпитера, проследив яркие участки тепла, которые прячутся под вершинами облаков газового гиганта.

Фотографию сделал в инфракрасном спектре телескоп Gemini North на Гавайях. Это одно из самых четких изображений планеты, которое когда-то делали с Земли, сообщает BBC.

Для достижения высокой разрешающей способности изображения ученые применили методику под названием "удачные изображения", которая удаляет эффект размытости от просмотра через бурную атмосферу Земли.

  Такого Юпитера еще видели. Одно из самых четких изображений планеты, которое когда-то делали с Земли. Фото: GEMINI OBSERVATORY/M. H. WONG ET AL
Такого Юпитера еще видели. Одно из самых четких изображений планеты, которое когда-то делали с Земли. Фото: GEMINI OBSERVATORY/M. H. WONG ET AL

Этот метод предусматривает получение нескольких снимков цели и сохранения только тех сегментов изображения, где это влияние бурной атмосферы находится на минимальном уровне. Когда все "удачные кадры" собраны в мозаику, появляется четкость, что выходит за рамки только одного снимка.

  Фотография Юпитера, сделанная 27 июня 2019 года с телескопа «Хаббл».
Фотография Юпитера, сделанная 27 июня 2019 года с телескопа «Хаббл».

Инфракрасный свет имеет большую длину волны, чем более привычное видимый свет. Оно используется для того, чтобы делать изображения через туманность и тонкие облака на вершине атмосферы Юпитера, чтобы дать ученым возможность лучше проанализировать, как функционирует эта планета.

Исследователи хотят лучше понять, что вызывает и поддерживает метеорологическую систему газового гиганта, и в частности большие бури бушующие там десятилетиями и даже столетиями.

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Юпитер - самая большая планета Солнечной системы, газовый гигант. Юпитер в 318 раз массивнее Земли. Однако масса Юпитера недостаточна, чтобы превратиться в звезду, подобную Солнцу: для этого его масса должна быть еще в 70-80 раз больше. Тем не менее в недрах Юпитера происходят процессы с достаточно мощной энергетикой: тепловое излучение планеты вдвое превышает энергию, которую эта планета получает от Солнца. Вероятным источником такой энергии является гравитационное сжатие.

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