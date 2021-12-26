Япония одобрила первый препарат в таблетках против Covid-19

Препарат производит немецкая компания Merck. Фото: Pixabay

В Японии был одобрен к применению лекарственный препарат в таблетках для лечения Covid-19. Речь идет о молнупиравире.

Препарат производит германская компания Merck. Министр здравоохранения Японии Сигеюки Гото принял такое решение. Украина тоже планирует закупить это лекарство.

В Минздраве Японии уточнили, что молнупиравир эффективен и от болезни, вызванной новым штаммом Омикрон. Власти Японии начнут распределение лекарства уже 26 декабря, с расчетом, чтобы таблетки стали доступны уже с 27 декабря.

Ожидается, что одобрение лекарства к применению позволит снизить нагрузку на медучреждения, предупреждая тяжелое и среднетяжелое течение болезни.

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А также значительно упрощает ряд протоколов лечения Covid-19. Таблетированный препарат гораздо проще применять пациентам, чем ряд других средств, например внутривенных препаратов, требующих наблюдения врачом.

Молнупиравир предназначен для лечения Covid-19 при первых симптомах. Пациенты могут принимать препарат перорально на дому, соблюдая режим самоизоляции.

В Украине ведутся работы по изготовлению собственной вакцины, которая может стать аналогом CoronaVac.