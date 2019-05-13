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понедельник, 13 мая 2019 23:28

7 симптомов того, что в рационе не хватает жиров

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7 симптомов того, что в рационе не хватает жиров
Продукты, являющиеся источником ненасыщенных жиров, должны обязательно входить в рацион питания. ФОТО: bit.ua

Ненасыщенные жиры являются чрезвычайно полезными для здоровья. Недостаток их в организме негативно сказывается не только на состоянии отдельных органов, но и на общем самочувствии человека и даже на настроении.

Эти вещества помогают утихомирить воспалительный процесс, благоприятно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, стабилизируют уровень вредного холестерина и концентрацию хорошего, регулируют обмен веществ. Пишет издание Rider's Digest.

Особенно богатыми ненасыщенными жирами являются разнообразные орехи, семечки, оливковое и подсолнечное масло, авокадо и жирные сорта рыбы. На недостаток в рационе таких продуктов может указывать появление следующих жалоб:

1. Постоянный голод. При недостатке в рационе ненасыщенных жиров чувство голода приходит чаще, и для утоления его приходится съедать больше.

2. Тщетная борьба с лишними килограммами. Отказ от богатых жирами продуктов не решит проблему лишнего веса. Уменьшать следует количество углеводов. Потребление полезных жиров, наоборот, позволит утолять голод меньшим количеством пищи и благодаря этому защитит от переедания.

3. Болезненная сухость кожи. Каждая клетка кожи окутана в защитный слой из жира. Это помогает предупредить обезвоживание и пересушивания, защищает от вредных веществ из окружающей среды. Недостаток жиров в рационе может привести к тому, что кожа станет беззащитной перед негативными факторами. Как следствие, появится сухость, которая нередко сопровождается появлением микротрещин. Со временем они могут чесаться и кровоточить.

4. Нехватка энергии. 70% энергии организм получает от жиров. Постоянный упадок сил может указывать на недостаток получаемых в течение дня калорий. В таком случае решить проблему можно обогатив рацион полезными жирами.

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5. Ухудшение концентрации внимания. Мозг на 60% состоит из жира. Если запас последнего иссякает, мозговые функции начинают снижаться.

6. Симптомы гиповитаминоза. Даже если в рационе есть достаточное количество продуктов, богатых витаминами A, C, D, E и К, организм может их недополучать. Все потому, что для полного усвоения этих веществ необходимы жиры. Если последних организму не хватает, каким бы витаминизированным рацион не был, разовьется гиповитаминоз. На дефицит витамина А указывать может чрезмерная сухость кожи и слизистой глаз, на недостаток витамина С — частые простуды, беспричинное появление синяков и тому подобное.

7. Зябкость. Подкожный жир необходим организму для нормальной терморегуляции. Если его не хватает, человек начинает мерзнуть даже при нормальной температуре воздуха.

Пищевые добавки, содержащие омега-3 жирные кислоты, употреблять не стоит. Лучшим источником этих веществ являются продукты питания. Чтобы пополнить в организме запас омега-3 жирных кислот, достаточно обогатить этими продуктами рацион. Это лучший способ заменить биодобавки.

rd.com
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