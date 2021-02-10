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5-летняя Лейла и еще 24 альтер эго - как живет девушка с расстройством личности

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5-летняя Лейла и еще 24 альтер эго - как живет девушка с расстройством личности
Девушка узнала о своей болезни еще в 14 лет. pixabay.com

23-летняя Бо Хупер из английского города Плимут страдает диссоциативным расстройством личности

У Хупер есть 25 альтер эго, в том числе 5-летняя Лейла, 13-летний подросток Тост, кокетливая девушка-подросток Трейси и женщина среднего возраста Тексас, сообщает Daily Mail.

Каждая из личностей, которые "живут" в девушке, может появиться в любое время. Также Бо не контролирует, сколько времени они будут находиться на переднем плане.

По словам ее парня Кейси, он каждый раз ждет, когда сознание его любимой вернется в свое тело.

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Девушка узнала о своей болезни еще в 14 лет. Тогда женщина Тексас заместила ее основную личность и наговорила плохих слов ее друзьям.

"Было жутко. ​​Я почувствовала себя героем книги о докторе Джекиле и мистере Хайде", - рассказала Хупер.

Личность рассказала друзьям девушки, что она не должна быть в этом теле.

Хупер не может найти работу, поскольку альтер эго постоянно меняются. Каждая личность имеет свое мировоззрение, вкусы в еде, одежде и даже любви.

Во время диссоциативного расстройства личности кажется, что в теле одного человека существует несколько разных личностей - эго-состояний. Активная личность не помнит, что происходило, пока была активна другая.

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