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суббота, 15 февраля 2020 09:32

143 человека умерли от коронавируса за сутки

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143 человека умерли от коронавируса за сутки
Коронавирус Covid-19 убил 1523 человек, более 8 тыс. выздоровели. Фото: Синьхуа

От вызванной коронавирусом Covid-19 пневмонии умерли 1523 человека.

"В Государственном комитете по делам здравоохранения КНР в субботу сообщили о 2641 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом нового типа, а также о 143 новых летальных случаях на пятницу", - сообщает китайское правительственное агентство новостей Синьхуа.

Таким образом, за сутки количество зараженных жителей Китая возросло до 66 тыс. 492.

139 человек 14 февраля умерли в провинции Хубэй, двое - в провинции Хэнань. Обе - Центральный Китай. По одному случаю смерти от коронавируса - в Пекине и городе Чунцин на юго-западе страны.

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11 тыс. 53 пациентов - в тяжелом состоянии. Но к концу пятницы 8096 человек выписали из больницы после выздоровления.

В Украине не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавируса Covid-19, по информации Минздрава.

18 февраля из Китая эвакуируют украинцев. На родину заберут только здоровых.

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15
февраля

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