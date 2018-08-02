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четверг, 02 августа 2018 09:18

10 причин, почему возникает головокружение

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10 причин, почему возникает головокружение
Головокружения можно избежать, если знать основные причины. Фото: apexheadacheclinic.co.uk

Головокружение испытывают многие люди, но не всегда обращают внимание. Его можно избежать, если знать основные причины.

Врач-невролог Алексей Сиделковський рассказал о десяти причинах головокружения, а также что следует делать в этих случаях в блоге "Новое Время".

"Головокружение - это очень распространенное состояние, и причин у него может быть множество. И не только банальных, вроде голода, но и опасных для здоровья. Однако, именно из-за такой распространенности нередко на головокружение не обращают особого внимания", - написал врач.

1. Голод и жажда. Если человек долго не ест, то организм перестает получать необходимые вещества и энергию. В таком случае мозг снизит энергозатраты, вследствие чего начнет кружиться голова. То же самое происходит и при недостатке сахара - гипогликемии.

"Что касается жажды, здесь все еще проще. Брак жидкости вызывает загустение крови, и она медленнее и труднее движется в сосудах", - рассказал специалист.

2. Тепловой и солнечный удары или высокая температура. При избытке тепла в организме происходит нарушение работы сердечно-сосудистой и нервной систем, поэтому во время жары необходимо принять жаропонижающие, а при тепловом ударе - срочно переместиться в тень и прохладу, пить воду и обтираться холодным влажным полотенцем.

3. Недостаток кислорода. Поэтому регулярно проветривайте помещение и избегайте тесных душных мест.

4. Механическое передавливание сосудов шеи. Чтобы этого избежать, не носите тугие воротнички и не затягивайте галстуки, шарфы.

5. Недостаток сна.

"Так или иначе, организму сон жизненно необходим. И сколько бы вы не пили кофе и не ели целебные калории, длительное бодрствование возьмет свое. Головокружение - это попытка вашего мозга отключить вас. Сигнал, что пора прилечь и поспать", - говорит Сиделковский.

6. Физическое переутомление. Нужно просто сесть и отдохнуть, можно подкрепиться.

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7. Авитаминоз.

8. Резкое похудение. При расщеплении жировой ткани образуются кетоновые тела, которые приводят к интоксикации организма.

9. Психологический стресс. При внезапном и сильном волнении в организме происходит всплеск гормонов, который может привести к сбоям в работе сердечно-сосудистой системы.

10. Истерический припадок. Если в напряженной ситуации человеку резко стало плохо, следует похлопать его по щекам, дать понюхать нашатырный спирт, помыть лицо водой.

Витамины и полезные вещества есть почти в каждом продукте. Но назвали рекордсменов, которых нужно включить в ежедневный рацион каждого человека.

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Дата
02
августа

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