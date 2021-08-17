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четверг, 19 августа 2021 05:10

Ортоплазма помогает при отеках и боли в суставах

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- При артрите и артрозе человек чувствует острую боль, отечность и покраснение в области суставов, ограничение в движениях. Если вовремя прибегнуть к прогрессивной медицине, заболевание можно вылечить за несколько дней, - говорит ортопед-травматолог Сергей Петрик, руководитель лечебно-диагностического центра "Ортомед Просперитас" в Полтаве.

- Современные медучреждения предлагают новейшие методики. Одна из таких процедур в нашем учреждении - ортоплазма.

Это новый метод лечения больных с патологией опорно-двигательного аппарата, разрешен с 16 лет. Курс состоит из трех-пяти инъекций. Их назначают с промежутками в три-десять дней. Эффект процедуры действует от восьми до десяти месяцев. При тяжелых формах заболевания курс надо повторять.

- Для ортоплазмы не используем медикаменты, только кровь из вены пациента. Обрабатываем ее в центрифуге, получаем плазму. В ней максимальная концентрация тромбоцитов, отвечающих за восстановление тканей и костей. На проблемный участок наводим ультразвуковой сканер и видим на мониторе, что внутри сустава. Врач вводит тромбоциты именно в зону поражения. Они способствуют восстановлению кровоснабжения, нормализации количества жидкости. В результате исчезает отек, воспаление. Амплитуда движений увеличивается, проходит боль, - говорит Сергей Владимирович.

Ортоплазму применяют при артрозах, артритах, растяжениях связок и мышц, замедленном сращении переломов костей, реабилитации после операций или травм.

Процедура полностью безопасна. Весь инструментарий и расходные материалы - стерильные, одноразовые. После работы их утилизируют.

В центре принимает невропатолог. Лечит пациентов с сосудистыми заболеваниями головного мозга, головокружением, головной болью, болезнью Паркинсона. В кабинете ортопеда-травматолога предлагают лечение деформирующего остеоартроза коленных и тазобедренных суставов. Проводят также ультразвуковую диагностику суставов, сосудов, мягких тканей, внутренних органов, общеклинические анализы, лечебный массаж, физиопроцедуры.

Клиника "Ортомед Просперитас" в Полтаве расположена на ул. Олеся Гончара (бывшая Энгельса), 19а.

Тел: 0 (532) 58 03 08,

0 (66) 513 95 86, 0 ​​(67) 186 55 70

С услугами медучреждения можно ознакомиться:

www.ortomed-prosperitas.com.ua

Лиц. АЕ №197593 от 18.04.2013, выдана Министерством здравоохранения Украины

Автор: Елена АРТЕМЕНКО
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