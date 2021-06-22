Лазерное лечение глаукомы дает длительный результат

 
Ексклюзивы
1/5
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Просмотров: 216
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
1 Просмотров: 1008
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Просмотров: 234
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Просмотров: 567
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
Просмотров: 1548
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 693
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 153
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
Просмотров: 207
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Просмотров: 549
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Просмотров: 657
Фото
Все фото
2
2
Шум в ушах свидетельствует о нарушении слуха
Шум в ушах свидетельствует о нарушении слуха
Коронавирус стал больше поражать детей
Коронавирус стал больше поражать детей
Интервью
1/5
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 666
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 693
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 153
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1395
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 261
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
23 июня 2021
Просмотров: 324
Нормальні чоловіки
У містечку, де живе моя мати, ходжу до двох Оксан. Одна – робить нігті, друга – стриже. У першої – свекруха в Німеччині. Вийшла ...
четверг, 24 июня 2021 05:50

Лазерное лечение глаукомы дает длительный результат

  Комментировать
 

Процедуру проводят бескровным методом

- Катаракта и глаукома обострились в 2016-м. Тогда в АТО погиб сын Валерий, пролила много слез, - рассказывает полтавчанка 76-летняя Мария Бонякивская. - Знакомая волонтер повела в клинику "Ирис" на обследование. Там сказали, что надо оперироваться.

В офтальмологическом центре "Ирис" Марии Карповне одновременно прооперировали катаракту и глаукому. Этот метод запатентовала главный врач клиники Татьяна Дьяконова.

- Если катаракту можно успешно лечить, то глаукома - неизлечимая болезнь, от нее полностью не избавиться. И самое худшее - всегда прогрессирует, - говорит офтальмолог высшей категории Татьяна Дьяконова. - Мы должны сделать так, чтобы этот процесс шел медленно и человеку хватило зрения до конца жизни.

С глаукомой борется весь мир. Болезнь имеет много причин развития. В офтальмологическом центре "Ирис" в Полтаве ее лечат бескровным и безболезненным методом.

- Мне хорошо пролечили катаракту, - продолжает Мария Бонякивская. - Но у меня повышенное давление, глаукома начала возвращаться. Почувствовала, что ухудшается зрение, давит глаза, постоянно болела голова. Спасибо Татьяне Викторовне, меня регулярно приглашают на обследование, наблюдают за состоянием глаз. Недавно снова пролечили глаукому - инновационным методом. Результат сразу почувствовала. Это небо и земля - ​​до и после лечения.

- Следим за новыми технологиями, - говорит Дьяконова. - Как только в Украине регистрируют самое современное оборудование, закупаем его и внедряем в работу. В этом году появился новый лазер фирмы "Квантал медикал". Эффективное лечение глаукомы проводим без вмешательства в полость глаза. Такой лазер - пятый в Украине. Пациент ничего не чувствует. Лазер имеет два действия: в зависимости от формы болезни и стадии, выполняем стимуляцию или фотокоагуляцию.

Пациентов полностью обследуем. Для этого есть 18 аппаратов. В отличие от большинства клиник, у нас не только компьютерная, но и лазерная диагностика. Отличается колоссальной точностью. Только имея на руках все данные, решаем, какое лечение поможет пациенту.

Операция длится 7 мин. После этого назначают капли. Осмотр на следующий день, тогда через неделю в течение месяца.

- Наша клиника регулярно обследует пациентов с глаукомой. Потому что болезнь надо контролировать - даже за пол года она может прогрессировать.

- В "Ирисе" чувствую заботу на каждом шагу. Есть с чем сравнивать - до 2016 года была во многих клиниках Полтавы, Киева и Одессы, - добавляет Мария Бонякивская. - После операции мне вызвали такси. Когда машина приехала, сотрудницы провели к лифту, помогли выйти и посадили в авто. Благодарна за это. А еще приятно, что все услуги для меня - бесплатные.

В офтальмологическом центре "Ирис" бесплатно лечат участников АТО/ООС и родителей погибших на Донбассе украинских защитников. Направление на обследование не требуется.

Прием проходит по предварительной записи. Поэтому в центре "Ирис" никогда не образуются очереди.

- Соблюдаем стандарты, установленные для медицинских учреждений. Есть сверхсовременная система вентиляции, подает только стерильный воздух. Каждому пациенту выдают защитную одежду.

Главный врач центра Татьяна Дьяконова сделала более 40 тысяч операций

Помимо лечения катаракты и глаукомы, в клинике "Ирис" предлагают еще следующие услуги: лазерное и хирургическое лечение глаукомы, терапевтическая коррекция зрения у детей линзами PARAGON (США), лазерное лечение сетчатки при сахарном диабете.

Клиника "Ирис" начала работать в 2016 году. Главный врач центра Татьяна Дьяконова сделала более 40 тысяч операций.

Офтальмологический центр "Ирис" расположен по адресу: г.Полтава, ул. Николая Дмитриева, 6д (бывшая ул. Володарского, территория Полтавской центральной районной больницы). Предварительно записаться на консультацию можно по тел .: 0 (532) 69 71 70, 0 (66) 19 73 031.

Лиц. МЗ на медицинскую практику №47 от 28 января 2016 года.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лазерное лечение глаукомы дает длительный результат». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру
13
 Просмотров: 8777
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
4
 Просмотров: 8757
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21 Просмотров: 6336
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
 Просмотров: 6120
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах Просмотров: 5634
Здоровье
"Моя мазь помогает на всех стадиях псориаза"
"Моя мазь помогает на всех стадиях псориаза" Просмотров: 9
Сила молитвы Маргариты творит чудеса
Сила молитвы Маргариты творит чудеса Просмотров: 9
Ортоплазма останавливает развитие артроза
Ортоплазма останавливает развитие артроза Просмотров: 9
Комары заражают людей червями
Комары заражают людей червями Просмотров: 774
Черные ягоды снижают давление
Черные ягоды снижают давление Просмотров: 180
Больше всего комментируют
5
"Почему вы насилуете меня?" - блогерша с Харькова попала в языковой скандал
3
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
2
"В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты" - эксперт
2
Российский суд вынес приговор украинке, которая "избила" силовика
1
В Украине чествуют память жертв Второй мировой войны
Голосов: 738
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть