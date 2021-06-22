Лазерное лечение глаукомы дает длительный результат

Процедуру проводят бескровным методом

- Катаракта и глаукома обострились в 2016-м. Тогда в АТО погиб сын Валерий, пролила много слез, - рассказывает полтавчанка 76-летняя Мария Бонякивская. - Знакомая волонтер повела в клинику "Ирис" на обследование. Там сказали, что надо оперироваться.

В офтальмологическом центре "Ирис" Марии Карповне одновременно прооперировали катаракту и глаукому. Этот метод запатентовала главный врач клиники Татьяна Дьяконова.

- Если катаракту можно успешно лечить, то глаукома - неизлечимая болезнь, от нее полностью не избавиться. И самое худшее - всегда прогрессирует, - говорит офтальмолог высшей категории Татьяна Дьяконова. - Мы должны сделать так, чтобы этот процесс шел медленно и человеку хватило зрения до конца жизни.

С глаукомой борется весь мир. Болезнь имеет много причин развития. В офтальмологическом центре "Ирис" в Полтаве ее лечат бескровным и безболезненным методом.

- Мне хорошо пролечили катаракту, - продолжает Мария Бонякивская. - Но у меня повышенное давление, глаукома начала возвращаться. Почувствовала, что ухудшается зрение, давит глаза, постоянно болела голова. Спасибо Татьяне Викторовне, меня регулярно приглашают на обследование, наблюдают за состоянием глаз. Недавно снова пролечили глаукому - инновационным методом. Результат сразу почувствовала. Это небо и земля - ​​до и после лечения.

- Следим за новыми технологиями, - говорит Дьяконова. - Как только в Украине регистрируют самое современное оборудование, закупаем его и внедряем в работу. В этом году появился новый лазер фирмы "Квантал медикал". Эффективное лечение глаукомы проводим без вмешательства в полость глаза. Такой лазер - пятый в Украине. Пациент ничего не чувствует. Лазер имеет два действия: в зависимости от формы болезни и стадии, выполняем стимуляцию или фотокоагуляцию.

Пациентов полностью обследуем. Для этого есть 18 аппаратов. В отличие от большинства клиник, у нас не только компьютерная, но и лазерная диагностика. Отличается колоссальной точностью. Только имея на руках все данные, решаем, какое лечение поможет пациенту.

Операция длится 7 мин. После этого назначают капли. Осмотр на следующий день, тогда через неделю в течение месяца.

- Наша клиника регулярно обследует пациентов с глаукомой. Потому что болезнь надо контролировать - даже за пол года она может прогрессировать.

- В "Ирисе" чувствую заботу на каждом шагу. Есть с чем сравнивать - до 2016 года была во многих клиниках Полтавы, Киева и Одессы, - добавляет Мария Бонякивская. - После операции мне вызвали такси. Когда машина приехала, сотрудницы провели к лифту, помогли выйти и посадили в авто. Благодарна за это. А еще приятно, что все услуги для меня - бесплатные.

В офтальмологическом центре "Ирис" бесплатно лечат участников АТО/ООС и родителей погибших на Донбассе украинских защитников. Направление на обследование не требуется.

Прием проходит по предварительной записи. Поэтому в центре "Ирис" никогда не образуются очереди.

- Соблюдаем стандарты, установленные для медицинских учреждений. Есть сверхсовременная система вентиляции, подает только стерильный воздух. Каждому пациенту выдают защитную одежду.

Главный врач центра Татьяна Дьяконова сделала более 40 тысяч операций

Помимо лечения катаракты и глаукомы, в клинике "Ирис" предлагают еще следующие услуги: лазерное и хирургическое лечение глаукомы, терапевтическая коррекция зрения у детей линзами PARAGON (США), лазерное лечение сетчатки при сахарном диабете.

Клиника "Ирис" начала работать в 2016 году. Главный врач центра Татьяна Дьяконова сделала более 40 тысяч операций.

Офтальмологический центр "Ирис" расположен по адресу: г.Полтава, ул. Николая Дмитриева, 6д (бывшая ул. Володарского, территория Полтавской центральной районной больницы). Предварительно записаться на консультацию можно по тел .: 0 (532) 69 71 70, 0 (66) 19 73 031.

Лиц. МЗ на медицинскую практику №47 от 28 января 2016 года.