Алгоритм действий, чтобы найти мужчину на сайте знакомств

Во время переписки больше спрашивать то, что интересует. Фото: pixabay

В поиске мужчини через интернет главная задача - определить его цель.

Согласно ей следует создать анкету, рассказала психолог и сексолог Наталья Ежова.

Если целью являются серьезные отношения, то главное фото должно это показывать.

В анкете нужно показывать себя как личность, а не свое тело, советует експерт. Можно рассказать о ценностях: хобби, отдых, еда, локации для прогулок, любимый цвет, запах. Это стоит прописать как можно точно, тогда быстрее найдется подходящий человек.

Во время переписки больше спрашивать то, что интересует. Если становится понятно, что человек не подходит, то все можно прекратить.

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Встречаться нужно только с теми, с кем есть контакт, интерес и эмоция. Также психолог рекомендует не видеться со всеми и сразу. Главное в поиске партнера - не робеть остаться самому.

Мужчин привлекает в женщинах много факторов, в частности, поведение, изящные и нежные движения, настоящая искренность. В то же время почти у каждой женщины есть отдельные собственные привычки, от которых мужчины без ума. Одна из них, когда женщина надевает белую рубашку мужчины. Им это нравится, потому что женщина выглядит особенно нежной и хрупкой. И значит, что доверяет мужчине.