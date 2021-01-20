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среда, 20 января 2021 14:14

4 способа заставить мужчину делать подарки

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4 способа заставить мужчину делать подарки
Когда мужчина делает подарок, ему важно, чтобы его выбор высоко оценили. Фото: pixabay.com

У мужчины пропадает желание дарить подарки, если женщина им манипулирует. Например, просит купить шубу, чтобы доказать свою любовь. Вместо назойливого выпрашивание желаемого есть более интересные способы вдохновить своего мужчину делать приятные сюрпризы и проявлять заботу.

Об это пишет ELLE.

ЦЕНИТЕ ЕГО ПОДАРКИ

Даже мелочи и безделушки, подаренные 10 лет назад. Если это украшение — надевайте его как можно чаще, в очередной раз похвалив выбор своего мужчины. Если это предметы домашнего обихода — пользуйтесь ими регулярно, восхищайтесь их удобством и качеством. Если это букет цветов — сфотографируйте и почаще напоминайте любимому, как долго подаренные им розы не увядали. Мужчине важно знать, что его выбор оценили по достоинству — это вдохновит его на покупки еще более дорогих подарков.

ВОСХИЩАЙТЕСЬ ЕГО ЩЕДРОСТЬЮ

Находите повод поблагодарить своего мужчину — если не за подарок, то за внимательное отношение, желание позаботиться, умение слушать, за вымытую посуду и за то, что не забыл купить ваш любимый йогурт в магазине. Обратите его внимание на то, каким заботливым и щедрым он может быть, — и ему захочется быть для вас именно таким.

ДАРИТЕ ПОДАРКИ САМИ

Делая приятные сюрпризы для своего мужчины, женщина создает настроение, которое заставит его делать вам подарки. Чтобы удивить любимого, необязательно тратить большие суммы, главное — настроение и атмосфера: положите в его карман пикантную записку, закажите для него обед с доставкой в офис, спланируйте романтические выходные. Радость от приятного сюрприза чрезвычайно заразительна — мужчине непременно захочется самому ее ощутить и сделать подарок своей женщине.

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ИСКРЕННЕ РАДУЙТЕСЬ ПОДАРКАМ

Если любимый заявляет, что вы "радуетесь подаркам как ребенок" — их будет становиться все больше. Нужно учиться у детей принимать подаруки - и тогда вам их всегда будут дарить.

"Ангел" Victoria's Secret и топ-модель 29-летняя Жасмин Тукс объявила о помолвке с топ-менеджером Snapchat и миллионером 30-летним Хуаном Давидом Борреро. Он подарил любимой кольцо, созданное на заказ Ritani, с 7-каратным бриллиантом овальной огранки в желтом золоте 18 карат. Оценено более чем в $ 250 тыс.

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