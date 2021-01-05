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вторник, 05 января 2021 23:46

Почему некоторые пары не спешат жениться

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Почему некоторые пары не спешат жениться
Часто пары ориентируются на то, чтобы просто быть счастливыми и переживать вместе больше общих моментов и для этого можно не организовывать свадьбы. Фото: pixabay

Многие молодые люди думают, что им надо жениться обязательно.

В случае, когда влюбленные придерживаются другого мнения, то надо их заставлять, пишет Cosmo.

Часто пары ориентируются на то, чтобы просто быть счастливыми и переживать вместе больше общих моментов и для этого можно не организовывать свадьбы.

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Влюбленные развиваются, учатся, занимаются спортом, танцуют или отдыхают с друзьями. Каждый из них чувствует себя комфортно и полностью доволен.

Ранее бытовало мнение, что в большинстве мужчина должен приносить деньги в семью, но сегодня правило равенства является более актуальным. Поэтому женщины не стремятся искать мужчин, которые смогут им купить все или предоставить жилье.

Есть несколько правил, которых стоит придерживаться влюбленным, если они хотят совместить работу и романтические отношения. Одной из них является обсуждение планов заранее, пишет Cosmо. Если партнеры постоянно загружены и не имеют возможности в любой момент пойти на свидание или уехать, соответственно все планы нужно обговаривать заранее.

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