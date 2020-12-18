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воскресенье, 20 декабря 2020 23:46

Есть ли способы совместить работу и отношения

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Есть ли способы совместить работу и отношения
Если партнеры постоянно загружены и не имеют возможности в любой момент пойти на свидание или уехать, соответственно все планы нужно обговаривать заранее. Фото: pixabay

Есть несколько правил, которых стоит придерживаться влюбленным, если они хотят совместить работу и романтические отношения.

Одной из них является обсуждение планов заранее, пишет Cosmо.

Если партнеры постоянно загружены и не имеют возможности в любой момент пойти на свидание или уехать, соответственно все планы нужно обговаривать заранее.

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Не следует планировать романтические ужины, ведь тогда у них не остается ничего романтического. Например, кто-то будет быстро ехать в ресторан после рабочей встречи.

Надо делать неожиданные подарки друг другу. Главное, чтобы влюбленные проявляли внимание друг к другу. Это также обязывает внимательно слушать партнера, чтобы не пропустить в его словах намек на то, о чем он давно мечтает. Еще подарки очень сближают людей, если делать их от чистого сердца и только с добрыми намерениями. Не говоря уже о том, что они демонстрируют и любовь, и заботу о близком человеке.

Надо выработать важную привычку - выключать все гаджеты по возвращении домой. А для влюбленной пары - это обязательно. Так никакие рабочие дела не будут отрывать от просмотра кино или разговора.

Общаться друг с другом - это еще одно чрезвычайно важное правило. Иногда у партнеров не хватает времени или желания говорить о чем-то после многих дневных встреч и переговоров. Однако коммуницировать все равно стоит. Например, влюбленные могут отправлять друг другу романтические сообщения, смешные картинки, делать вместе фото и записывать странные видео, сплетничать о делах на работе или просто рассказывать о планах на день.

Причинами одиночества может быть, как страх, так и заложенное поведение с детства. Это нужно понять, чтобы от него избавиться, пишет издание Cosmo. Одной из причин может быть воспитание. То есть на одиночество программировать могут еще с детства. Например, если кто-то из родителей всю жизнь говорил: "Без мужиков жить проще". Такое поведение настолько въедается в мозг, что во взрослой жизни кажется: можно легко обойтись без мужчин или с ними одни проблемы.

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