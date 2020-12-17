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четверг, 17 декабря 2020 23:46

Назвали частые причины одиночества

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Назвали частые причины одиночества
Недовольство собой - одна из важных причин одиночества. Фото: pixabay

Причинами одиночества может быть, как страх, так и заложенное поведение с детства.

Это нужно понять, чтобы от него избавиться, пишет издание Cosmo.

Одной из причин может быть воспитание. То есть на одиночество программировать могут еще с детства. Например, если кто-то из родителей всю жизнь говорил: "Без мужиков жить проще". Такое поведение настолько въедается в мозг, что во взрослой жизни кажется: можно легко обойтись без мужчин или с ними одни проблемы.

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Часто люди даже не догадываются, как "идеальный партнер" должен выглядеть или что делать. Просто нафантазируют некий образ и интенсивно ждут, что однажды он появится и выполнит все желания.

Недовольство собой - одна из важных причин одиночества. Не важно, чего это касается - внешности, фигуры, должности или возможностей. Если человек не удовлетворен собой, он сразу закрывается и никого к себе не подпускает. Он может даже максимально строить вокруг себя баррикады, чтобы никто не узнал о переживаниях.

Человек также может быть одиноким, если целую неделю сидит в офисе, ездит на курсы, посещает тренинги и что-то изучает. К тому же, чтобы иметь хорошие отношения, над ними нужно постоянно работать. Итак, находить время на что-то еще, кроме развития личности.

Также некоторые боятся даже эмоциональной близости. Трудно раскрываться, рассказывать о себе, кого впускать в свою жизнь. В таком случае без помощи психологов не справиться.

Психолог Екатерина Гольцберг определила секреты здоровых отношений. Они помогут сохранить отношения с партнером здоровыми и счастливыми, пишет Cosmo.Прежде всего, делайте навстречу шаги. Нужно уметь оценить свой вклад в отношения. Например, самостоятельно планируешь ваши выходные и отпуска. А что в это время делает партнер. Каждый в паре должен сделать свои 5 шагов навстречу друг другу, а вместе уже получится 10.

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