Описали здоровую поведение в отношениях

Прежде всего, делайте навстречу шаги. Фото: pixabay

Психолог Екатерина Гольцберг определила секреты здоровых отношений.

Они помогут сохранить отношения с партнером здоровыми и счастливыми, пишет Cosmo.

Прежде всего, делайте навстречу шаги. Нужно уметь оценить свой вклад в отношения. Например, самостоятельно планируешь ваши выходные и отпуска. А что в это время делает партнер. Каждый в паре должен сделать свои 5 шагов навстречу друг другу, а вместе уже получится 10. Часто случается, что все 10 делает один человек, пока другой стоит на месте. Именно поэтому стоит подумать, каждый ли равноценно укладывается в отношениях и что можно сделать, чтобы изменить эту ситуацию.

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Также надо доверять и учить этому друг друга. Если просишь показать телефон, чтобы знать с кем переписывается партнер. Или еще хуже - втайне самостоятельно читаешь все смс и мониторыш фейсбук и телеграмм. Это признак того, что доверия нет.

Договаривайтесь "на берегу". Еще до того, как жить долго и счастливо вместе, проверьте насколько близки ваши с партнером ценности. Сходятся ли ваши понятия о том, как должны развиваться отношения. Искренне поделись с ним тем, что для тебя приемлемо, а что нет. Надо договариваться о правилах взаимодействия уже. Говорить открыто о том, что не любишь готовить завтраки и терпеть не можешь разбросанных носков. Если что-то в действиях уже напрягает, то дальше будет только хуже.

Также следует избегать зависимости, в частности, финансовой.

Есть 3 важные секреты отношений, благодаря которым любовь может жить вечно. Специалисты опросили влюбленных стариков, а также проанализировали исследования психологов, пишет Cosmo.Одним из них есть общие ценности. Одна пожилая американская пара рассказала, что поддерживать "химию" в течение 40 лет им помогают общие ценности. Прежде всего - честность.