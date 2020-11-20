Старшие пары поделились секретом гармоничных отношений

Чувство юмора просто необходимо для качественной жизни во всех его сферах. Фото: pixabay

Есть 3 важные секреты отношений, благодаря которым любовь может жить вечно.

Специалисты опросили влюбленных стариков, а также проанализировали исследования психологов, пишет Cosmo.

Одним из них есть общие ценности. Одна пожилая американская пара рассказала, что поддерживать "химию" в течение 40 лет им помогают общие ценности. Прежде всего - честность. Если говорить обо всем открыто, не копить обиды и пытаться понять позицию партнера, которая не сходится с твоей, можно избежать множества глобальных конфликтов.

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Чувство юмора просто необходимо для качественной жизни во всех его сферах. Отношения - не исключение. Иногда, следуя своей гордыне и комплексами, мы умудряемся "раздуть из мухи слона" вместо того, чтобы перевести проблему в шутку. Речь идет о мелких бытовых проблемах, а не о глобальных проблемах, которые благодаря юмору не решить.

Третий секрет - действия. Психолог, коуч и писатель Стивен Кови уверен, что любовь - это глагол, действие. Соответственно, чтобы она жила и не угасала, обоим партнерам нужно вкладывать в них свои временные, материальные и эмоциональные ресурсы.

Ученые нашли нечто общее в генетике людей, которые считают свои отношения счастливыми. Оказалось, что счастливый брак может скрываться в ДНК, пишет The Independent.Известно, что отношения строятся на общих ценностях, взглядах, физическом влечении. Но ученые утверждают, что гены также важны в этом списке.