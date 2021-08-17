Ветви с плодами поддерживает карусель

- Радовался урожаю в саду. Но молодые деревья не готовы к такому грузу - ветви распахнулась, - говорит Дмитрий Сыч, 44 года, из села Подрожье Ковельского района Волынской области.

Под тяжестью плодов могут сломаться ветви на ветру. Чтобы этого не произошло, нужно поставить подпорки.

- Думал ветви подпереть рогачом, но смастерил карусель. Это надежный способ укрепить все дерево. И не мешает возиться в саду.

Из резины нарезает полосы. На концах делает отверстия и протягивает через них проволоку. Одну полосу фиксирует высоко на стволе, обернув его, как хомутом. Остальные - накладывает на ветви и проволокой прикрепляет к центральной по принципу карусели. Эта конструкция поддерживает ветви.

- Созревшие плоды срываю сначала с нижних ветвей, а затем - с верхних. Это облегчает нагрузку на дерево. Ветви постепенно поднимаются. Если нет, то подвязываю садовым степлером. Так спас абрикос и вишни. Они уже хоть и без плодов, но ветви так и остались бы отломанными.

Садовый степлер должен быть удобный и легкий, чтобы справляться одной рукой. Охватывает заправленной лентой необходимые ветви и нажимает на ручку. Одним движением скоба скрепляет, а лезвия срезают оба конца ленты.