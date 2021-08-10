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четверг, 12 августа 2021 06:25

Трипсы повреждают виноград

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- Не знаю, откуда на винограде завелись трипсы. Вероятно, с ветром перенеслись. Эти насекомые легкие, как вши. Но вредят, как саранча, - говорит Лариса Степанюк, 50 лет, из Белой Церкви Киевской области. - Из лозы высасывают соки, и она увядает.

Признаком появления трипсов является скручивание листьев. На них возникают пузырьки, а по ягодам - шершавые черные пятна. Плоды опадают.

От этого вредителя обрабатывает куст препаратами актара или актелик.

- Нельзя подмешивать сюда купорос. И железный, и медный. Так делают некоторые садоводы, но сочетание препаратов обжигает кусты.

Также во время созревания винограда на лозу нападает серая гниль.

- Сразу обрываю испорченные ягоды, а остальные обрабатываю. Химикаты не подходят, потому что висят уже грозди. Они после этого станут ядовитые. Размешиваю в ведре воды 80 граммов соды. Обрызгиваю виноград вечером или рано утром.

Чтобы не трескалась кожура на ягодах, раз в неделю обрабатывает лозу раствором 10 г фосфорно-калийных удобрений в 10 л воды.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Сейчас вы читаете новость «Трипсы повреждают виноград». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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Дата
12
августа

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