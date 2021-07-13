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четверг, 15 июля 2021 05:56

Мини-трактор заменяет большинство сельскохозяйственной техники

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- В прошлом году засадил картошкой гектар земли. Хорошо, что семья большая - все стали и за неделю собрали урожай. А этим летом дети разъехались и помочь некому. Рискнул и взял мини-трактор, о котором давно мечтал, - говорит 55-летний Владимир Мацков из поселка Терпение Мелитопольского района Запорожской области.

Купить мини-трактор можно за 52 тыс. грн. При необходимости докупают прицепное оборудование - кусторез, нож-отвал, сеялку, плуг, косилку, культиватор, картофелесажалку.

- За модель мощностью 12 лошадиных сил заплатил 90 тысяч гривен. Сумма немалая, потому что докупил все необходимое прицепное оборудование: сеялку, картофелекопатель и аэратор для разрыхления земли. Грунтофреза шла в комплекте бесплатно.

Мини-трактор - незаменимый помощник по хозяйству для фермеров, садоводов и работников лесхоза. Для полей с площадью до 5 га оптимальный вариант - модель мощностью от 12 л. с. Для участков более 5 га подойдет мощность от 24 л. с. Силовые агрегаты в 35-40 л. с. нужны для обработки поля от 10 га.

- Такая техника способна выполнить всю работу по хозяйству. Мини-трактор с соответствующим оснащением заменяет газонокосилку, окучиватель, лопату, культиватор, погрузчик, мотоблок. Для меня - идеальный вариант, у меня большое хозяйство. Благодаря мини-трактору картофель выкопал за несколько дней и буду сажать огород второй раз.

Кум бизнес устроил — обрабатывает огороды за деньги

Техника бесперебойно работает на равнине и в горной местности благодаря крупным протекторам на колесах. Высокую проходимость и легкость управления обеспечивают регулируемые задние колеса и дифференциал, который блокируется. Расстояние между колесами изменяется в широком диапазоне, его удобно приспособить к обработке междурядий.

- Кум приобрел такой мини-трактор три года назад и давно отбил его стоимость. Еще и бизнес устроил. Односельчанам огороды и теплицы обрабатывает, - добавляет Мацков.

- При активном использовании мини-трактор может окупиться за два сезона, - говорит 42-летний Василий Кеба, менеджер по продаже сельскохозяйственного оборудования в Виннице. - Малые трактора просты и удобны. Оборудованы датчиками температуры двигателя, давления смазочной системы. Коробка передач имеет шесть скоростей вперед и две - назад. Для профилактического осмотра техники бесплатно вызывают специалиста.

Мини-трактор тратит вдвое меньше топлива, чем обычный. Берет не больше литра солярки в час. Развивает скорость 20-25 км/ч. Обрабатывает почти 3 га поля на экономном режиме. Способен перевозить на прицепах до 1,5 т грузов.

- Наши специалисты помогут выбрать необходимую технику. Доставят по области бесплатно. Научат пользоваться, объяснят тонкости. На трактора предоставляем годовую гарантию на техническое обслуживание профессиональными механиками, - говорит Кеба.

Заказать мини-трактор можно по телефону 0 (67) 431 08 34. Специалисты подберут оптимальный вариант для вас. Подробную информацию узнавайте в магазине фирмы "Азимут" по адресу: г.. Винница, ул. Брацлавская (бывшая Островского), 69.

vintractor.com.ua

Автор: Влада МОСКВИТИС
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