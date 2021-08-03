Цветы лилии Селина вырастают почти 20 сантиметров в диаметре

Качество луковиц определяют швейным метром

- Первыми полюбил гладиолусы. Уже есть 120 сортов, - рассказывает 59-летний Алексей Крупельницкий, коллекционер цветов из села Алексеевка Подольского района Одесской области. - Теперь увлекают лилии, есть 90 сортов.

Мужчина работал учителем физкультуры и биологии в школе. В то же время собирал гладиолусы, тюльпаны, гиацинты и хризантемы. В последние годы коллекционирует лилии, высокие и двухцветные сорта.

- В этом году впервые рассадил лилию сорта Розелили селина, - продолжает. - У нее махровые цветки жемчужно-розового цвета с желтой серединкой. Напоминают розы или георгины. Достигают 20 сантиметров в диаметре, обращены вверх. У каждого по 18 лепестков, их края - взъерошенные, концы - подкрученные.

Эту розовидную лилию можно выращивать в цветнике или контейнере, как вазон. Высота растения - 80-100 см. Цветет в июле и августе. Цветы не вянут четыре дня на стебле и 20 - в вазе.

- Но не надейтесь, что посадили луковицу гигантского сорта и из нее сразу вырастет двухметровый стебель с цветами. Следует постоянно подкармливать, обрезать. Сейчас на моих лилиях Претти вумен по 30 белоснежных цветков.

В августе после цветения срезает верхнюю часть стебля. Так образующиеся в семенных коробочках семена не будут вытягивать полезные вещества из луковицы.

Их обрабатывает калийно-фосфорными удобрениями - суперфосфатом или калимагнезией. Они повышают зимостойкость. На 10 л воды разводят две столовые ложки суперфосфата или полтора - калимагнезии.

Рыхлит землю под кустами, чтобы пустить воздух к корням. Это улучшает развитие луковицы и наращивание многочисленных деток. Их надо рассаживать, потому что загущенные участки портят цветение.

- Покупая новые лилии для сада, мы рассчитываем увидеть цветение этим же летом, - говорит Крупельницкий. - Но в первый год растения развиваются слабо, цветут не в полную силу.

Если купленная луковица лилии не зацвела, значит, у ростка отломали верхушку. Вырастет в следующем году. Луковицу не надо выкапывать. Ничего в земле с ней не случится.

По голландской технологии размер луковицы определяют иначе. Длину окружности измеряют в самом большом поперечном сечении инструментом "шаблон отверстий". Это пластина с отверстиями разного диаметра. Размер луковицы определяет двумя - тем, через которое она прошла, и тем, в котором застряла. Самостоятельно измерить окружность купленной луковицы можно швейным метром.

- Купил луковицу моей двухметровой рекордсменки диаметром 10 сантиметров. Через пять лет выкопал - она как арбуз.

Самые дешевые луковицы стоят 20 грн, средние 35 грн, а крупные 50-70. Большие - 45 грн. Крупные элитных сортов потянут на 70-100 грн. Все зависит от сорта и появления на рынке. Чем новее сорт, тем дороже.

- Лилия напоминает величием розы, но не воспринимает излишек удобрения. Его нужно вносить в правильное время. Потому что может заупрямиться и не цвести, - рассказывает 37-летняя Алина Меша из села Солобковцы около Хмельницкого. - До цветения подкармливаю препаратом керама люкс или агрикола. А если кусты уже в цвету, то по столовой ложке золы раз в две недели. Сверху поливаю, чтобы не рассеялась по земле.

С ней луковица на второй год завязывает больше бутонов и зимует легче. Лилии не могут расти на одном месте более шести лет. Начинают болеть. Если заводится ржавчина, листья желтеют и скручиваются. Надо хотя бы раз в сезон опрыскивать ридомилом или планризом.