Арбузы месяц растут под агроволокном

Участок под бахчевые меняют ежегодно

- За арбузы взялся, потому что сильно их люблю. Карпатский климат для них неблагоприятный. Думал у нас расти не будут, но удалось, - рассказывает 50-летний Николай Симчич из села Нижний Березов Косовского района Ивано-Франковской области.

С осени удобрил землю перегноем. Весной добавил куриный помет, перепахал и пробороновал. Голландские семена купил через интернет. Имеет сорта Талисман и Фараон, у них полосатая тонкая кожура. А Ред стар и Баскетбол - темно-зеленые, без полос. Посеял семена в апреле на рассаду в 300-миллилитровые пластмассовые стаканы и держал в доме. Через месяц высадил на огород и накрыл агроволокном. Днем открывал утепление, если не шел дождь. Под укрытием рассада растет месяц, пока не зацветет.

- Сначала завязи напоминают орех. Постепенно вырастают величиной с корзину. Спелый арбуз из моего мини-баштана весит до 10 килограммов, - говорит Николай Симчич.

Бахчевые нельзя сажать каждый год на одном участке. Следует выбирать места, где весь день светит солнце. Бахчевые культуры не переносят тень. Арбузам подходит песчаный грунт. Дают хороший урожай на месте, где росли кукуруза, озимая пшеница или бобовые.

- В мае арбузы посеяла сразу на огород. Солнце пригреет и семена пойдут в рост. Несмотря на то, что у нас Полесье, а не жаркая Херсонщина, - говорит Елена Гавриленко, 53 года, из поселка Карп Вышгородского района Киевской области. - Выбрала скороспелый сорт Леди, который созревает в июле.

У этого сорта плоды овальные с маленьким количеством семян. Мякоть сладкая и без прожилок. Плоды весят до 14 кг и не трескаются.

Перед посевом проверяет семена на всхожесть. Сложенную вчетверо газету смачивает и помещает в лоток. Туда высыпает семена и накрывает бумагой. Заворачивает пленкой и оставляет при температуре + 15 ... 20 ° C на пять дней. Проросшие семена сажает на расстоянии 1 м.

- Арбузы, как и помидоры, боятся фитофторы. От нее развожу в 7 литрах воды 3 литра молочной сыворотки и 10 капель йода. Этим раствором арбузы опрыскиваю дважды.

Удобряет бахчевые раза в месяц. Особенно это нужно в начале завязывания плодов. Можно развести в 10 л воды по 5 г сульфата калия и аммиачной селитры, 10 г суперфосфата. Или смешать полведра коровяка, три - воды, два утрамбованных ведра крапивы и одно - хмеля. Сутки настоять и полить арбузы.