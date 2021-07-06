Пирог с цуккини напоминает цветок

- Возможно, никого не удивлю этим пирогом. Но советую попробовать, - говорит 40-летняя Инна Глобиани из Дубно Ривненской области.

- Для приготовления использую магазинное слоеное тесто. Когда есть время - готовлю домашнее. Раскачиваю тесто в круг. Прокалываю вилкой на расстоянии 8-9 сантиметров от края. Смазываю форму для запекания маслом. Выкладываю тесто, формирую бортики. По кругу выкладываю 400 граммов куриного фарша, приправленного щепоткой соли и перца. Заворачиваю краями теста. Нарезаю этот бортик на куски по 3 сантиметра. Выворачиваю каждый наружу так, чтобы было видно начинку.

Отдельно смешиваю 100-150 граммов сливочного сыра, щепотку соли и перца, смесь итальянских трав, зубчик выжатого чеснока и несколько стеблей измельченного молодой лука. Слоеное тесто прямоугольной формы нарезаю на длинные полоски шириной 4 сантиметра. Их выкладываю кругами в середине пирога и смазываю сырной массой. Они будут служить поддержкой для цуккини. Его нарезаю тонкими кружочками и тесно выкладываю на полоски теста. Делаю столько рядов, пока не заполню середину пирога. Должно получиться как цветок. В центре выкладываю "розу" из помидора. Пирог пеку в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут.