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четверг, 22 июля 2021 05:21

Окрошка на кефире спасает от похмелья

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- Из-за жары у меня нет аппетита. Ем с удовольствием только окрошку, потому что холодная. Любимый рецепт - на квасе, - рассказывает 35-летний Олег Дубинович из Николаева.

- Нарезаю кубиками вареные три картофелины, два яйца, 240 граммов говяжьего филе, 80 г языка и два огурца. Измельчаю пучок зеленого лука и укропа. Смешиваю с яйцами, половиной чайной ложки соли, щепоткой сахара и перца, двумя столовыми ложками неострой горчицы. Выкладываю в глубокую кастрюлю ингредиенты. Добавляю столовую ложку сметаны и перемешиваю. Заливаю 720 миллилитров кваса и настаиваю час. Готовое блюдо присыпаю зеленью. В каждую тарелку кладу несколько кубиков льда.

Также делаю окрошку на минеральной воде.

Нарезаю кубиками отварные две картофелины, морковку и 500 граммов куриного филе. Измельчают пучок зеленого лука и огурец. Смешиваю два отваренных куриных желтка и 50 г горчицы, вливаю литр минеральной воды. Солю и перчу. Настаиваю окрошку в холодильнике час. Блюдо украшаю зеленью.

Не забывайте и о рецепте на кефире. Такая окрошка - прекрасное лекарство от похмелья.

Нарезаю кубиками 400 граммов вареной говядины, два яйца, три картофелины, морковку и огурец. Измельчаю пучок молодого лука. Смешиваю по 600 граммов кефира и кипяченой холодной воды. Солю и перчу. Раскладываю овощи и мясо по тарелкам и заливаю кефиром.

Автор: Влада МОСКВИТИС
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