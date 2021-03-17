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четверг, 18 марта 2021 07:55

Брынзу хранят в рассоле с тмином

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В плавленый сыр добавляют бекон и паприку

- Сыр любит мужские руки, как и шашлыки, - рассказывает Юрий Поборский, 60 лет, из поселка Градыжск Глобинского района Полтавской области. - Мой шедевр - моцарелла. Люди покупают ее за дорого, потому что не знают, что готовится легко.

Грею 2 литра молока до температуры около 50 градусов. Выключаю плиту и добавляю пять столовых ложек уксуса, перемешиваю. Должен отделиться сгусток сыра. Вынимаю его, а сыворотку нагревают пока над ней не появится пар. Всыпаю две столовые ложки соли и на несколько секунд опускаю сыр. Достаю и в миске растягиваю руками. Леплю в шар и кладу в кастрюлю. Так повторяю еще дважды. Перекладываю сыр в ледяную воду на полчаса. Получается 250 граммов моцареллы. Храню в холодильнике до четырех дней в рассоле из стакана воды и столовой ложки соли.

Твердый сыр делать легче. Для сливочного вкуса добавляю масло. Можно вмешать горсть грецких орехов или размоченного изюма.

Кипячу литр молока и добавляю килограмм творога, помешивая. Он вариться 5 минут. Затем отжимаю от сыворотки быстро и перекладываю в кастрюлю. Постоянно перемешивая на слабом огне, добавляю яйцо, 50 граммов масла, полторы чайные ложки крупной соли и две трети чайной ложки соды. Перемешиваю и переливаю в форму, как для хлеба. Охлаждаю до комнатной температуры и ставлю в холодильник на час. Получается 800 граммов твердого сыра.

Готовлю еще плавленый сыр. Это универсальная закуска. Чтобы консистенция была кремовая и однородная, сыр надо перемолоть блендером или в мясорубке.

На водяной бане растапливаю 500 граммов перетертого сыра, яйцо, чайную ложку соли и вдвое меньше соды, столовую ложку масла. Добавляю измельченную зелень, жареные шампиньоны, бекон или паприку. Охлаждаю помешивая, чтобы сверху не образовалась корка. Переливаю сыр в форме и храню в холодильнике.

Когда хочется соленого, варю брынзу. Для остроты можно добавить перца чили.

Кипячу литр молока и столовую ложку соли. Уменьшаю огонь и добавляю три взбитых яйца. Наливаю стакан сметаны и 100 миллилитров кефира. Варю 7 минут до выделения сыворотки. Процеживаю через дуршлаг, покрытый марлей. После того как стечет сыворотка, связываю плотно марлю и сыр прижимаю прессом на ночь. Перекладываю в раствор из литра воды, 200 граммов соли, щепотки укропа, тмина, паприки и куркумы. Последние две приправы можно добавлять по желанию, так как красят сыр. Рассол продлевает хранение до восьми дней, тогда как на бумаге пригоден к употреблению только четыре.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
18
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