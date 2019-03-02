Какое пальто выбрать на весну 2019

Главным трендом весной 2019 года стали сложные фасоны пальто, разнообразные цвета и фактура.

Главным фасономварто выбрать пальто-пончо и кейп, который можно дополнить длинными перчатками, стильными джинсами или брюками.

Еще одним трендом стало пальто без рукавов.

Не обошлось и без новизны. Это будет пальто - халат, говорит ukr.media.

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Отказаться нужно от белого цвета.

В тканях модными будут твид, шерсть и кашемир. Хит сезона - меховое пальто.

Слово пальто происходит от испанского слова пальтоке. Такой одежду носили в начале XVI века испанские крестьяне, позже она перекочевала в Голландии, в то время находилась под сильным испанским влиянием.