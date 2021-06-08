Горячий тренд лета: пять топов, которые влюбят с первого взгляда

У многих лето ассоциируется с топами. И это не удивительно, потому что в жаркую погоду нет лучшей альтернативы сочетаний со льняными брюками или шортами-бермудами, чем легкий топ.

Gazeta.ua подобрала пять самых трендовых моделей топов для стильного лета 2021-го.

В бельевом стиле

Автор: cottonbro.Pexels Нежный и в то же время откровенный тренд будет смелым акцентом образа

Топы, которые похожи на бра, появились давно. Но до сих пор прочно держатся в чате самых трендовых летних позиций. Вещь с намеком на сексуальность будет очень гармонично вписываться в расслабленные образы, непринужденные и более базовые аутфиты. Такая нотка кокетства будет уместной, если станет единственным откровенным элементом целого лука.

Вязаные топы

Автор: Michelle Leman. Pexels Трикотажные и вязанные топы смотрятся всегда очень женственно

По-настоящему популярными стали вязаные вещи, в частности топы. Микс вязаных и более сдержанных фактур выглядит по-летнему, а сочетание вязаных и других трикотажных вещей придает образу ту же нотку непринужденности и расслабленности. Кроме того, тренд на вязаные топы считают самым романтичным трендом этого года.

Корсеты

Автор: Jill Burrow.Pexels Корсет на голое тело или поверх рубашки - тренд этого года

Отдельным пунктом необходимо выделить моду на корсеты. Поверх рубашки или на голое тело, этот тренд становится главным акцентом летнего образа. Как и в случае с бра, рекомендуем помнить о балансе настроения и сочетать корсеты с максимально базовыми и спокойными по стилистике вещами.

Прозрачный объемный топ

Автор: Sauqi Muhammad.Pexels Прозрачный топ вернулся в ряды трендов этого года в новой версии

Прозрачная ткань появилась едва ли не на всех модных показах в этом году. Кажется, что весь fashion мир решил эпатировать и наполнить модных ценителей эстетикой сексуальности и смелости. Прозрачный топ можно сочетать только с самодостаточными вещами под низом, например, базовыми укороченными топами, футболками или с топом- "алкоголичкой".

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С декоративными элементами

Автор: Sunsetoned.Pexels Интересный крой будет идеальной изюминкой образа

Подобная вещь добавляет динамики спокойному по настроению образу, прекрасно разбавляет стандартные силуэты, становится нетривиальным акцентом в базовых аутфитах. В качестве декоративного элемента может выступать интересный вырез на спине, большое количество завязок, шнуровка и бахрома. Все на ваш вкус.

Летом этого года модной будет одежда с различными вариантами вырезов. Этот тренд берет начало с прошлого года. В этом сезоне, когда есть больше возможностей для общения, хочется показать свой стиль.