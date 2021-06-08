Горячий тренд лета: пять топов, которые влюбят с первого взгляда

У многих лето ассоциируется с топами. И это не удивительно, потому что в жаркую погоду нет лучшей альтернативы сочетаний со льняными брюками или шортами-бермудами, чем легкий топ.
Gazeta.ua подобрала пять самых трендовых моделей топов для стильного лета 2021-го.
В бельевом стиле
Топы, которые похожи на бра, появились давно. Но до сих пор прочно держатся в чате самых трендовых летних позиций. Вещь с намеком на сексуальность будет очень гармонично вписываться в расслабленные образы, непринужденные и более базовые аутфиты. Такая нотка кокетства будет уместной, если станет единственным откровенным элементом целого лука.
Вязаные топы
По-настоящему популярными стали вязаные вещи, в частности топы. Микс вязаных и более сдержанных фактур выглядит по-летнему, а сочетание вязаных и других трикотажных вещей придает образу ту же нотку непринужденности и расслабленности. Кроме того, тренд на вязаные топы считают самым романтичным трендом этого года.
Корсеты
Отдельным пунктом необходимо выделить моду на корсеты. Поверх рубашки или на голое тело, этот тренд становится главным акцентом летнего образа. Как и в случае с бра, рекомендуем помнить о балансе настроения и сочетать корсеты с максимально базовыми и спокойными по стилистике вещами.
Прозрачный объемный топ
Прозрачная ткань появилась едва ли не на всех модных показах в этом году. Кажется, что весь fashion мир решил эпатировать и наполнить модных ценителей эстетикой сексуальности и смелости. Прозрачный топ можно сочетать только с самодостаточными вещами под низом, например, базовыми укороченными топами, футболками или с топом- "алкоголичкой".
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С декоративными элементами
Подобная вещь добавляет динамики спокойному по настроению образу, прекрасно разбавляет стандартные силуэты, становится нетривиальным акцентом в базовых аутфитах. В качестве декоративного элемента может выступать интересный вырез на спине, большое количество завязок, шнуровка и бахрома. Все на ваш вкус.
Летом этого года модной будет одежда с различными вариантами вырезов. Этот тренд берет начало с прошлого года. В этом сезоне, когда есть больше возможностей для общения, хочется показать свой стиль.
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