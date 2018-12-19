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четверг, 20 декабря 2018 05:28

Джинсы, которые портят фигуру

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Джинсы, которые портят фигуру
Не все джинсы могут подходить под фигуру

Неуместными для любой фигуры являются джинсы с низкой посадкой, с завышенной талией, обтягивая, расклешенные при широких бедрах и кюлоты.
Джинсы с заниженной талией не в моде. Для фигуры "спасательный круг" никогда не можна выбирать такую ​​вещь. Их можно носить, когда нет жира на животе и по бокам.
Джинсы с высокой талией наоборот обтягивают живот, и показывают все недостатки.
Следует выбирать нечто среднее, советует ukr.media.

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Когда есть кривые ноги, не носите обтягивающие джинсы. Скинни подходит для стройных фигур.
Если одеваете клеш под широкие джинсы - визуально сделаете свои ноги еще полнее, скрыл их и укоротите.
Кюлоты подходят всем, но не тогда, когда они в обтяжку. Этим фигуру можно сделать похожей на квадрат.

Джинсы считаются одним из самых легких элементов гардероба, но их выбором тоже можно промахнуться. Особенно, если у вас нет модельных параметров и роста.

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