Джинсы, которые портят фигуру

Не все джинсы могут подходить под фигуру

Неуместными для любой фигуры являются джинсы с низкой посадкой, с завышенной талией, обтягивая, расклешенные при широких бедрах и кюлоты.

Джинсы с заниженной талией не в моде. Для фигуры "спасательный круг" никогда не можна выбирать такую ​​вещь. Их можно носить, когда нет жира на животе и по бокам.

Джинсы с высокой талией наоборот обтягивают живот, и показывают все недостатки.

Следует выбирать нечто среднее, советует ukr.media.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правила офисного гардероба зимой: советы дизайнеров

Когда есть кривые ноги, не носите обтягивающие джинсы. Скинни подходит для стройных фигур.

Если одеваете клеш под широкие джинсы - визуально сделаете свои ноги еще полнее, скрыл их и укоротите.

Кюлоты подходят всем, но не тогда, когда они в обтяжку. Этим фигуру можно сделать похожей на квадрат.

Джинсы считаются одним из самых легких элементов гардероба, но их выбором тоже можно промахнуться. Особенно, если у вас нет модельных параметров и роста.