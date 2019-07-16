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вторник, 16 июля 2019 16:42

Дизайнеры показали, какие кроп-топы в тренде
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Автор: Виктория Богдан
 

Кроп-топы будут актуальны не только летом, но даже осенью, зимой и весной. Их носят с самыми различными вещами - юбкой, джинсами, брюками, шортами, что позволяет выглядеть утонченно или даже дерзко.

Выбираем расцветку

Это могут быть как однотонные, так и с яркими узорами, принтами. В данном варианте, все зависит от ваших предпочтений. Актуальными в этом сезоне считается: оливковый, белый, нежно-розовый.

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Популярные ткани

Это лен, хлопок, шифон. Для большинства девушек больше всего важен комфорт, особенно в летний период. Материал должен не прилипать к телу и долго прослужить.

Автор: Виктория Богдан
 
Автор: Виктория Богдан
 

С чем носить

Кроп-топы будут дополнять абсолютно любой вид одежды. Они гармонично сочетаются с повседневными луками, также придадут изюминку образам выходного дня. Более актуальными вариантами сегодня станет кроп-топ с брюками – кюлотами, шортами и жилеткой, а также с классическими брюками. В данных образах важно показать женские формы и подчеркнуть красивую грудь и руки.

Автор: Виктория Богдан
 

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Фасоны топов

Дизайнерский креатив и полет фантазии спровоцировали появление сотен вариаций летних топов. Многие стилисты рекомендуют выбирать самые разноплановые, но однотонные топы.

Летом будут также популярны классические модели топов, покрой с вырезом круглой формы и рюшами внизу. Классические топы могут быть как свободного кроя, так и облегающими. Стильный образ вы получите с топом с коротким краем. Такой кроп-топ хорошо садится по фигуре, выгодно подчеркивает талию.

Автор: Виктория Богдан
 
Автор: Виктория Богдан
 

Советы, как ухаживать за топом из натуральных тканей:

"Лен – это материал, который не очень прихотливый в носке и стирке. Мы рекомендуем использовать ручную стирку или же стирку на низких оборотах в стиральной машинке. Это максимум до 30 градусов и желательно, только машинную деликатную так как при ручной стирке можно не соблюсти 30 градусов, тем самым лен очень сильно реагирует на повышенную температуру и может сесть", – делятся дизайнеры Виктория Богдан и Александра Морик (VMMA).

Тренды в мейкапе, которые диктовали блогеры в Instagram, уже устарели в 2019-м. Этим летом появились антитренды в макияже, и Gazeta.ua расскажет, какие именно.

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16
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