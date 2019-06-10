Что носить этим летом, чтобы быть в тренде

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Мода на вещи из сезона в сезон может измениться кардинально. Чтобы быть стильными, необязательно тратить кучу денег, но определенные элементы одежды точно должны быть в гардеробе.

О трендах лета рассказывает дизайнер Ольга Гонтарь, сообщает LifeStyle 24.

Важнейший тренд - это комфорт. Узкая одежда или синтетические ткани давно вышли из моды. Вещи должны быть удобными и комфортными для тела и совпадать с настроением. Не стоит подражать моде, которая вам не нравится.

Автор: 24tv.ua Важнейший тренд - это комфорт. Узкая одежда или синтетические ткани давно вышли из моды. Овер-сайз на пике моды

Модным в этом сезоне остается свободный силуэт. Платья и блузки из предыдущих сезонов можно не перетягивать поясом на талии. Актуальными становятся шорты-велосипедки - шорты из эластичной ткани до середины бедра.

Также приобретает популярность одежду с накладными карманами. Чем больше карманов, тем лучше.

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Автор: 24tv.ua Актуальными становятся шорты-велосипедки - шорты с эластичной ткани до середины бедра. Также приобретает популярность одежду с накладными карманами. Чем больше карманов, тем лучше

Вещи из сезона весна-лето 2018-го, которые стоит выбросить

Мохнатые тапки можно смело выбросить. Ближайшие лет 10 они не станут снова актуальны. Лучше выбрать сандалии. Облегающие джинсы тоже медленно теряют актуальность. Хотя их еще можно использовать с блузой овер-сайз. Альтернативой скинни можно выбрать свободные брюки прямого покроя или расширенные книзу.

Следует помнить о контрасте форм: если узкий верх, обязательно надеть свободный низ, и наоборот. Поэтому кроп-топы стоит заменить на более длинные майки и футболки.

Автор: 24tv.ua Альтернативой скинни можно выбрать свободные брюки прямого покроя или расширенные книзу. Следует помнить о контрасте форм: если узкий верх, обязательно надеть свободный низ, и наоборот. Поэтому кроп-топы стоит заменить на более длинные майки и футболки

Что не утратило актуальности с прошлого сезона

Объемные рукава, собранные на запястье, не перестают быть модными уже много сезонов подряд. Блузы с легкой полупрозрачной ткани с объемными рукавами выглядеть элегантно и стильно. Также все еще в тренде разного рода сборки: на рукавах, груди, юбки.

Автор: 24tv.ua Объемные рукава, собранные на запястье, не перестают быть модными уже много сезонов подряд

Относительно цветов, то актуальными будут пастельные оттенки: бледно-розовый,-голубой, желтый и их сочетание с серым цветом. Не перестают быть модными белый и нюдовый цвета. Яркими элементами гардероба можно выбирать вещи кораллового цвета. В верхней одежде можно выбирать светлый джинс, белый, песочный или цвет хаки.

Автор: 24tv.ua Важнейший тренд - это комфорт. Узкая одежда или синтетические ткани давно вышли из моды. Овер-сайз на пике моды

Аксессуары и детали гардероба

Платки и шарфы, намотанные на голову, будут удачно дополнять образы. На шею шарф не стоит мотать. Сейчас актуальна открытая шея и освобождение от избытка тканей. Массивные украшения подчеркнут образ. Сумки выбирайте из легких, природных материалов. Кожаные можно оставить для прохладных месяцев.

Автор: 24tv.ua Сейчас актуальна открытая шея и освобождения от избытка тканей. Массивные украшения подчеркнут образ

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