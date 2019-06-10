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понедельник, 10 июня 2019 15:36

Что носить этим летом, чтобы быть в тренде
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Все еще в тренде разного рода сборки: на рукавах, груди, юбки. Относительно цветов, то актуальными будут пастельные оттенки: бледно-розовый,-голубой, желтый и их сочетание с серым цветом
Фото: 24tv.ua
Актуальными становятся шорты-велосипедки - шорты с эластичной ткани до середины бедра. Также приобретает популярность одежду с накладными карманами. Чем больше карманов, тем лучше
Альтернативой скинни можно выбрать свободные брюки прямого покроя или расширенные книзу. Следует помнить о контрасте форм: если узкий верх, обязательно надеть свободный низ, и наоборот. Поэтому кроп-топы стоит заменить на более длинные майки и футболки
Объемные рукава, собранные на запястье, не перестают быть модными уже много сезонов подряд
Важнейший тренд - это комфорт. Узкая одежда или синтетические ткани давно вышли из моды. Овер-сайз на пике моды

Мода на вещи из сезона в сезон может измениться кардинально. Чтобы быть стильными, необязательно тратить кучу денег, но определенные элементы одежды точно должны быть в гардеробе.

О трендах лета рассказывает дизайнер Ольга Гонтарь, сообщает LifeStyle 24.

Важнейший тренд - это комфорт. Узкая одежда или синтетические ткани давно вышли из моды. Вещи должны быть удобными и комфортными для тела и совпадать с настроением. Не стоит подражать моде, которая вам не нравится.

Автор: 24tv.ua
  Важнейший тренд - это комфорт. Узкая одежда или синтетические ткани давно вышли из моды. Овер-сайз на пике моды
Важнейший тренд - это комфорт. Узкая одежда или синтетические ткани давно вышли из моды. Овер-сайз на пике моды

Модным в этом сезоне остается свободный силуэт. Платья и блузки из предыдущих сезонов можно не перетягивать поясом на талии. Актуальными становятся шорты-велосипедки - шорты из эластичной ткани до середины бедра.

Также приобретает популярность одежду с накладными карманами. Чем больше карманов, тем лучше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какую одежду не стоит одевать летом - 10 ошибок

Автор: 24tv.ua
  Актуальными становятся шорты-велосипедки - шорты с эластичной ткани до середины бедра. Также приобретает популярность одежду с накладными карманами. Чем больше карманов, тем лучше
Актуальными становятся шорты-велосипедки - шорты с эластичной ткани до середины бедра. Также приобретает популярность одежду с накладными карманами. Чем больше карманов, тем лучше

Вещи из сезона весна-лето 2018-го, которые стоит выбросить

Мохнатые тапки можно смело выбросить. Ближайшие лет 10 они не станут снова актуальны. Лучше выбрать сандалии. Облегающие джинсы тоже медленно теряют актуальность. Хотя их еще можно использовать с блузой овер-сайз. Альтернативой скинни можно выбрать свободные брюки прямого покроя или расширенные книзу.

Следует помнить о контрасте форм: если узкий верх, обязательно надеть свободный низ, и наоборот. Поэтому кроп-топы стоит заменить на более длинные майки и футболки.

Автор: 24tv.ua
  Альтернативой скинни можно выбрать свободные брюки прямого покроя или расширенные книзу. Следует помнить о контрасте форм: если узкий верх, обязательно надеть свободный низ, и наоборот. Поэтому кроп-топы стоит заменить на более длинные майки и футболки
Альтернативой скинни можно выбрать свободные брюки прямого покроя или расширенные книзу. Следует помнить о контрасте форм: если узкий верх, обязательно надеть свободный низ, и наоборот. Поэтому кроп-топы стоит заменить на более длинные майки и футболки

Что не утратило актуальности с прошлого сезона

Объемные рукава, собранные на запястье, не перестают быть модными уже много сезонов подряд. Блузы с легкой полупрозрачной ткани с объемными рукавами выглядеть элегантно и стильно. Также все еще в тренде разного рода сборки: на рукавах, груди, юбки.

Автор: 24tv.ua
  Объемные рукава, собранные на запястье, не перестают быть модными уже много сезонов подряд
Объемные рукава, собранные на запястье, не перестают быть модными уже много сезонов подряд

Относительно цветов, то актуальными будут пастельные оттенки: бледно-розовый,-голубой, желтый и их сочетание с серым цветом. Не перестают быть модными белый и нюдовый цвета. Яркими элементами гардероба можно выбирать вещи кораллового цвета. В верхней одежде можно выбирать светлый джинс, белый, песочный или цвет хаки.

Автор: 24tv.ua
  Важнейший тренд - это комфорт. Узкая одежда или синтетические ткани давно вышли из моды. Овер-сайз на пике моды
Важнейший тренд - это комфорт. Узкая одежда или синтетические ткани давно вышли из моды. Овер-сайз на пике моды

Аксессуары и детали гардероба

Платки и шарфы, намотанные на голову, будут удачно дополнять образы. На шею шарф не стоит мотать. Сейчас актуальна открытая шея и освобождение от избытка тканей. Массивные украшения подчеркнут образ. Сумки выбирайте из легких, природных материалов. Кожаные можно оставить для прохладных месяцев.

Автор: 24tv.ua
  Сейчас актуальна открытая шея и освобождения от избытка тканей. Массивные украшения подчеркнут образ
Сейчас актуальна открытая шея и освобождения от избытка тканей. Массивные украшения подчеркнут образ

Июнь - пора выпускных. Многие девушки воспринимают окончание школы, как первый официальный выход в "мир", и подготовка к празднику соответствующая. На выпускной можно сделать прическу с косичек, кос, сделать эффект мокрых волос или акцент на украшениях.

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Комментарии

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Дата
10
июня

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