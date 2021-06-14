Занятия, которые помогают стать умнее

Чтение также полезно, потому что оно помогает бороться со стрессом, повышает самооценку и логическое мышление. Фото: pixabay

Человек может постоянно совершенствоваться, и хобби в этом помогают.

Одним из предпочтений, которые положительно влияют на личность, психологи называют занятия музыкой, пишет Psychologies.

Игра на фортепиано, гитаре или любом другом инструменте способствует развитию моторики, аналитических способностей. Это также положительно влияет и на изучение иностранных языков, математики. Музыка улучшает память, реакцию и лидерские качества. При этом возраст не имеет значения.

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Чтение также полезно, потому что оно помогает бороться со стрессом, повышает самооценку и логическое мышление. На работе благодаря этому можно будет организовывать свои дела и вести за собой других людей.

Заниматься спортом также важно. Регулярные тренировки развивают концентрацию внимания, повышают сосредоточенность, улучшают память и обеспечивают остроту мышления. Но следует не только заниматься фитнесом раз в неделю "для галочки". Нужно регулярно делать небольшие нагрузки, и они будут намного более эффективными.

Для тренировки памяти лучшим способом будет изучение иностранных языков. Если учить и знать их по крайней мере два, то это положительно повлияет на способность оценивать окружающую обстановку и концентрироваться на поставленной задаче.

Игры также пойдут на пользу. Судоку, пазлы, настольные, карты и даже видеоигры повышают пластичность мозга, если вам во время этих игр приходится постоянно решать новые задачи. Исследования показывают, что люди с высокой нейропластичностью мозга реже подвергаются паническим атакам или депрессии.

Чтобы расслабиться, многие люди имеют привычку слушать музыку перед сном. Новое исследование показало, можно ли после этого спокойно спать всю ночь. Исследователь сна Майкл Скаллин осознал, что просыпается посреди ночи с песней, которая крутится у него в голове. После этого решил изучить ее влияние подробнее.