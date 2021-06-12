Исследование показало, полезно ли слушать музыку перед сном

Некоторая инструментальная музыка больше нарушает качество сна, чем лирические композиции. Фото: pixabay

Чтобы расслабиться многие люди имеют привычку слушать музыку перед сном.

Новое исследование показало, можно ли после этого спокойно спать всю ночь, передает МedicalXpress.

Исследователь сна Майкл Скаллин осознал, что просыпается посреди ночи с песней, которая у него в голове. После этого решил изучить ее влияние подробнее.

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Специалист исследовал взаимосвязь между прослушиванием музыки и сном. Во внимание принимал непроизвольные музыкальные образы, когда песня или мелодия повторяется в сознании человека снова и снова. Обычно это случается не тогда, когда мы спим, а может быть и при попытке заснуть.

По словам исследователя, чем больше музыки слушаем перед сном, тем быстрее растет вероятность того, что сон пострадает из-за песни, которая будет в голове.

Некоторая инструментальная музыка больше нарушает качество сна, чем лирические композиции. Избавиться от этого поможет полное сосредоточение внимания на другом задании, проблеме или действии.

Перед сном вместо того, чтобы смотреть телевизор или играть в видеоигры, ученый советует потратить пять-десять минут на то, чтобы написать список дел и изложить мысли на бумаге.

Люди, которые поздно ложатся спать, со временем сталкиваются с изменениями в организме. Недосыпания дает плохие последствия для здоровья: депрессию, болезни сердца и ожирение. Исследователи обнаружили, почему так важно засыпать до 23:00. Именно в это время начинается фаза медленного сна и мозг успевает восстанавливаться, что положительно влияет на все системы организма.